טסלה מעלה מחירים לדגמי S ו‑X - ומציעה "חבילת יוקרה" חדשה

טסלה העלתה את מחירי שני דגמי היוקרה שלה – Model S וה‑Model X – ב‑10,000 דולר בכל הגרסאות בשוק האמריקאי. המחיר ההתחלתי של Model S עומד כעת על כ‑94,990 דולר ושל Model X על כ‑99,990 דולר. מדובר בהתייקרות שנייה השנה, לאחר עלייה של 5,000 דולר בחודש יוני.

עם זאת, כדי להמתיק את הגלולה, השיקה החברה את "Luxe Package" - חבילת הטבות יוקרתית אשר לטענת טסלה שוויה גבוה מהתוספת במחיר. החבילה כוללת:\

תוכנת Full Self-Driving בשווי רשמי של 8,000 דולר

טעינה חינמית לכל החיים ברשת סופרצ'ארג'ר

קישוריות פרימיום ללא הגבלה

תוכנית שירות לארבע שנים, הכוללת החלפת פילטרים, איזון ותחזוקת צמיגים והגנה על שמשות וגלגלים

לפי הערכות, המכירות של דגמי S ו‑X בארה"ב ירדו ברבעון השני ל‑5,000 עד 6,000 יחידות בלבד, לעומת כ‑15,000 בתקופה המקבילה אשתקד. כיום התרומה של הדגמים הללו למשלוחי טסלה עומדת על פחות מ‑3% מהיקף המכירות הגלובלי של החברה.

במקביל וכפי שפורסם כאן בעבר, הוסרו שני הדגמים משוקי אירופה בתחילת אוגוסט, כאשר לא ניתן עוד להזמין אותם דרך האתר המקומי - אם כי מלאי קיים עוד מוצע במכירה. הצעד מגיע לאחר שגם בסין הופסקה מכירתם, ובכך נותרו דגמי היוקרה זמינים רשמית רק בצפון אמריקה.

לדברי אנליסטים, הדגמים הוותיקים מאבדים את כוח המשיכה שלהם בשוק הנשלט יותר ויותר על ידי דגמי קרוסאובר וחשמליות קומפקטיות, המוצעות במחירים נגישים יותר על ידי יצרנים אירופיים וסינים. העלאת המחיר לצד חבילת היוקרה נתפסת כניסיון של טסלה למצב מחדש את המוצרים כסמלי סטטוס ולשמר את קהל הלקוחות הנאמן.