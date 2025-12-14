כיכר השבת
מאמצים לאתר את היורה

מסע ירי באוניברסיטה היוקרתית בארה"ב: שניים נרצחו, תשעה נפצעו

אלמוני פתח במסע ירי המוני באוניברסיטת בראון ברוד איילנד ורצח שני סטודנטים | תשעה סטודנטים נוספים נפצעו, בהם אחד במצב קשה | המשטרה מחפשת אחר היורה שנמלט מהזירה (בעולם)

הרוצח נמלט (צילום: לפי סעיף 27א)

אלמוני פתח הלילה (בין שבת לראשון) במסע ירי המוני באוניברסיטת בראון ברוד איילנד ורצח שני סטודנטים. תשעה סטודנטים נוספים נפצעו, בהם אחד במצב קשה.

היורה, תועד במצלמות האבטחה כשהוא נמלט מהזירה, והמשטרה העירונית עדיין מחפשת אחריו.

במהלך הירי, הסטודנטים קיבלו הודעה "לנעול דלתות, להשתיק טלפונים ולהתחבא", והם מיהרו להתבצר בכיתות כשהם חוששים לחייהם, עד לכניסת כוחות המשטרה, אז הם התפנו תוך כדי שהם מרימים ידיים.

הירי התרחש בבניין בשם "בארוס והולי", בניין בן 7 קומות שבו נמצאים בית הספר להנדסה והמחלקה לפיזיקה.

מפקד משטרת פרובידנס, טימותי אוהארה, אמר כי בשלב זה כל מה שיש להם זה "חשוד גבר שהיה לבוש בשחור". הוא ציין כי הם לא יודעים איך הוא נכנס לקמפוס אך הם יודעים שהוא יצא מרחוב Hope. "אנחנו משתמשים בכל משאב אפשרי כדי לאתר אותו", אמר.

כריסטינה פקסון, נשיאת האוניברסיטה, אמרה כי "זהו יום טרגי עבור בראון, המשפחות שלנו והקהילה המקומית. אין באמת מילים שיכולות לבטא את הצער העמוק שאנחנו חשים עבור קורבנות הירי שאירע בבניין ההנדסה והפיזיקה של בארוס והולי".

