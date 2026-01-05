מנכ"ל אנבידיה על טסלה: "הזדמנות של טריליוני דולרים"

בדברים שצוטטו מחדש ביום השנה האזרחית החדשה, ג'נסן הואנג - מנכ"ל אנבידיה ומי שנחשב לאחת הדמויות המרכזיות בעולם הבינה המלאכותית - שיבח את אילון מאסק ואת פעילותו בטסלה, xAI ופרויקטים נוספים. בריאיון ששודר לראשונה במאי 2025 בתוכנית Bloomberg Technology, אמר הואנג כי "העבודה שמאסק עושה באופטימוס, ברכב האוטונומי ובמערכת Grok - כל אחת מהן מהפכנית בפני עצמה, וכולן יחד מהוות הזדמנות ענקית בקנה מידה עולמי".

הואנג הדגיש כי רובוט Optimus של טסלה "נמצא ממש מעבר לפינה", וציין שהידע ההנדסי של החברה בתחום הייצור ההמוני עשוי להציב אותה בעמדת יתרון ברורה לעומת מתחרותיה. לדבריו, שוק הרובוטים ההומנואידים צפוי להפוך ל"מנוע צמיחה של טריליוני דולרים", ויהווה את הגל הבא של מהפכת הבינה המלאכותית.

תחזיות האנליסטים מחזקות את תחושת האופטימיות. בבנק RBC מעריכים כי היקף השוק עשוי להגיע ל־9 טריליון דולר עד שנת 2050, בעוד ב־Morgan Stanley מדברים על 5 טריליון דולר עם למעלה ממיליארד רובוטים פעילים ברחבי העולם - היקף שממחיש את הפוטנציאל הכלכלי האדיר של התחום.

טסלה עצמה מתכננת האצה משמעותית בייצור כבר בשנת 2025, עם כמה אלפים של יחידות אופטימוס ראשונות, ועלייה לכ־100 אלף יחידות עד סוף 2026. בדצמבר האחרון הציגה החברה את גרסת Optimus Gen 2, המסוגלת לרוץ במהירות של כ־8.4 קמ"ש, ובמהלך הרבעון הראשון של 2026 צפויה לחשוף את Gen 3.

איך הוא ידע? האיש המסתורי שחזה את לכידת מדורו - וזכה בסכום כסף עצום כתבי כיכר השבת | 23:32

במקביל, שיתוף הפעולה בין טסלה לאנבידיה נמשך גם מעבר לעולם הרובוטיקה. שתי החברות פועלות יחד בבניית מערכות־על לאימון מודלים של בינה מלאכותית, בהן "Colossus" של xAI, הכוללת 200 אלף מעבדי H100 של אנבידיה ומספקת יכולת חישובית אדירה למערכות הנהיגה האוטונומית והבוטים של החברה.

עם זאת, התחרות בשוק מתחממת: יצרניות סיניות כמו Agibot ו־BYD כבר שואפות להשיק אלפי רובוטים משלהן בשנתיים הקרובות, ואילו חברות אמריקאיות כדוגמת Agility Robotics ו־Figure AI מושכות הון עתק. הבעיה המרכזית שנותרה פתוחה היא העלות - טסלה מציבה יעד שאפתני להוריד את מחיר היחידה מתחת ל־20 אלף דולר.

למרות החששות שמביעים גופים רגולטוריים בסין מפני "בועת רובוטיקה" - כאשר למעלה מ־150 חברות מתחרות על נתח שוק דומה - רוח התקופה נושבת בכיוון אחד: עידן שבו האדם והרובוט יחלקו את אותו מרחב עבודה, והגבולות בין טכנולוגיה לתעשייה יתבטלו כמעט לחלוטין.