בנזין או חשמלי: מהו הרכב הנמכר בעולם ב-2025?

בשעה שאילון מאסק הכריז ברשת X כי ה-Model Y של טסלה היא שוב המכונית הנמכרת ביותר בעולם לשנה השלישית ברציפות, גורמים בתעשייה בוחנים את ההצהרה הזו בזהירות - ואף ספקנות. מאסק צייץ כי "ה-Model Y היא רשמית המכונית הנמכרת בעולם לשנה השלישית ברצף!", וטסלה אף חיזקה את המסר בווידאו הסיכום הרשמי לשנת 2025.

אלא שעל פי נתוני חברת המודיעין הרכבית Focus2Move, נכון לאוקטובר 2025, טסלה דווקא איבדה את ההובלה: דגם RAV4 של טויוטה תפס את המקום הראשון עם כ-1.2 מיליון יחידות נמכרות, ואחריו הקורולה עם כ-1.08 מיליון. ה-Model Y, לפי ההערכות, מכרה כ-1.03 מיליון יחידות בלבד - ירידה של כמעט 13 אחוזים לעומת השנה הקודמת.

גם הבינה של מאסק לא לגמרי בצד שלו

במקרה מעניין במיוחד, גם הבינה המלאכותית "Grok" - שנוצרה על ידי חברת xAI של מאסק - חלקה עליו. כשנשאלה על הנתונים, היא השיבה כי אמנם טסלה מצהירה על "שליטה עולמית" לשנה השלישית, אך על פי הנתונים העצמאיים, ה-RAV4 הוא שמוביל את המכירות ב-2025. משתמשים ברשת X אף שיתפו את תגובתה של Grok ישירות תחת הציוץ של מאסק, מה שעורר גל תגובות ודיון ער על אמינות הדיווחים מצד טסלה עצמה.

חוסר השקיפות שמעלה שאלות

הפערים בין הנתונים נובעים, ככל הנראה, ממדיניות השקיפות הבעייתית של טסלה. החברה אינה מפרסמת נתוני מכירות נפרדים לכל דגם, אלא משחררת נתוני מסירות מאוחדים של ה-Model 3 וה-Model Y יחד. כך נוצר מצב שבו אנליסטים נאלצים להרכיב את התמונה המלאה בעצמם באמצעות רישומי רכב מכל העולם - תהליך שפוגע ביכולת ההשוואה המדויקת.

בנתוני הסיכום לשנת 2025 פרסמה טסלה כי מסרה 1,640,752 רכבים משני הדגמים יחד, ירידה של כ-8.3% לעומת 2024. על פי כתב האתר Electrek, "אם מאסק היה רוצה להוכיח בוודאות שה-Model Y היא אכן המכונית הנמכרת בעולם, כל שהיה עליו לעשות זה לחשוף את הנתונים המדויקים של הדגם. העובדה שהוא מסרב לכך אומרת הרבה".

ההשערות הן כי האטה בקצב המכירות נבעה גם מהפסקות ייצור שנבעו מהשקת גרסה מחודשת של ה-Model Y בתחילת השנה, במקביל לכל מפעלי החברה בעולם. גם אם איבדה את תואר המכונית הנמכרת ביותר, אין ספק שה-Model Y נותרה המכונית החשמלית הנמכרת ביותר בעולם - תואר שטסלה עדיין מחזיקה בו בביטחון.