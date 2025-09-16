טסלה מציינת הישג היסטורי: 500,000 רכבי מודל Y ב-3 שנים

טסלה ממשיכה להרחיב את פעילותה באירופה ומדווחת על הישג מרשים במפעל שלה גיגה-ברלין שבגרמניה: 500,000 יחידות מודל Y יוצרו במפעל בתוך שלוש שנים בלבד מאז הפתיחה הרשמית במרץ 2022. לאחרונה אף ציינו זאת בחגיגות לייצור הרכב החצי מיליון, כשצוות העובדים משתתף בשמחה בהתלהבות.

למרות ירידה חדה במכירות בגרמניה של כ-57 אחוזים, טסלה מזהה מגמת התחזקות בשווקים אירופיים נוספים, ביניהם נורווגיה, קנדה ואוסטרליה, ומעדכנת את תוכניות הייצור במפעל בהתאם לנתוני הביקוש והתחרות מול יצרנים סיניים ואירופיים. לדברי מנהל המפעל אנדרה טייריג, “יש לנו נתוני מכירות מעולים ולכן עדכנו את תוכניות הייצור לשנת 2025 כלפי מעלה”.

הייצור במפעל גיגה-ברלין מבוסס על דגם מודל Y בלבד, שנחשב לרכב החשמלי הנמכר ביותר של החברה בעולם, ואף בשנים מסויימות הנמכר ביותר בעולם בכלל. במהלך התקופה האחרונה שולבו טכנולוגיות אוטומציה חדשניות לשיפור וייעול קו הייצור, כחלק מאסטרטגיה להגדלת קצב הייצור ולחיזוק מעמד החברה בשווקים הבינלאומיים.

המפעל משרת כיום מעל 30 מדינות ולאחרונה סיפק את הרכבים גם לשווקים מחוץ לאירופה, כולל המזרח התיכון (עד שהודיע על העברת חלק מהייצור למזרח התיכון לסין בכדי לפזר עומסים). בעיצומה של התחרות הגוברת בענף, טסלה מתכננת לבנות אגפים נוספים ולשדרג את התשתיות במפעל, מתוך כוונה להגדיל את קיבולת הייצור פי שניים בשנים הקרובות.