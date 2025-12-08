הפסטיבל הסורי מצנחי רחיפה, פרשים ומצד צבאי: כך חגגו בסוריה שנה לנפילת אסד | תיעוד נרחב בסוריה חגגו היום (שני) שנה עגולה מאז ה-8 בדצמבר 2024, אז השלימו "המורדים הסורים", האופוזיציה הסורית דאז, את כיבוש דמשק, ומשטרו של נשיא סוריה בשאר אסד נפל סופית | שנה בלבד חלפה מאז הפך "אבו מוחמד אל-ג'ולאני", כפי שנודע אז מנהיג ארגון המורדים "הייאת תחריר א-שאם", למנהיג בעל השם האזרחי אחמד א-שרע – הנשיא החדש של סוריה | חגיגות השנה בסוריה מתפרסות על כמה ימים וכוללות מגוון עצרות, אירועי ספורט, תערוכות ומופעים | צפו בתיעוד הנרחב מהחגיגות (העולם הערבי)

