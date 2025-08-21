טסלה חשפה השבוע בסין את הדגם Model Y L בגרסת שישה מושבים - רכב עם בסיס גלגלים מוארך, שורת מושבים שנייה בסגנון "קפטן" ונוחות משופרת לנוסעים מאחור. הרכב מציע כ-467 מיילים טווח נסיעה וביצועים מרשימים של האצה ל-100 קמ״ש תוך 4.5 שניות, במחיר של כ-47,200 דולר.

בזמן שהלקוחות האמריקאים ציפו לבשורה דומה, מנכ״ל החברה אילון מאסק צינן את ההתלהבות. בציוץ שפרסם ברשת X, ציין מאסק כי הייצור בארה״ב לא יחל לפני סוף 2026 – ואולי לא יתרחש כלל, בשל הערכתו שהשוק האמריקאי עומד להיכנס לעידן הנהיגה האוטונומית. לדבריו, ברגע שמוניות רובוטיות ייכנסו לשימוש רחב, הצורך ברכבי משפחה גדולים יאבד מחשיבותו.

עם זאת, בשוק הרכב קיימת תמונה שונה:

טסלה נתקלת בתחרות עזה מול יצרנים מקומיים כמו BYD, שיאומי ו-Xpeng, כאשר מכירות ה-Model Y ירדו השנה בכ-17% בהשוואה לשנה הקודמת. בארצות הברית המצב שונה: שוק הרכב שם מתאפיין בביקוש גבוה לרכבי SUV רחבי ממדים, ובתחום החשמלי ההיצע של רכבים עם שלוש שורות מושבים מוגבל ביותר.

כיום מציעה טסלה בארה״ב את ה-Model Y בגרסת חמישה מושבים בלבד במחיר התחלתי של כ-44,990 דולר. מי שמעוניין באפשרות לשישה או שבעה מושבים נאלץ לעבור ל-Model X שמחירו גבוה בהרבה - כ-79,990 דולר, כמעט פי שניים.

אנליסטים סבורים שההחלטה של מאסק עלולה להיות מוקדמת מדי. גם אם החזון של רובוטקסי יתממש בשנים הקרובות, הם מדגישים כי רכב גדול עם שישה מושבים יכול לשרת היטב את תחום ההסעות האוטונומיות עצמו. כשבמקביל, ההיסטוריה של טסלה מלמדת כי התחזיות האופטימיות לגבי לוחות הזמנים של נהיגה אוטונומית לעיתים קרובות אינן עומדות במבחן המציאות.