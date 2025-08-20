כיכר השבת
חושש מטראמפ?

דיווח: אילון מאסק דוחה את תוכניותיו להקמת מפלגה חדשה

איל ההון אילון מאסק עצר במידה מסוימת את תוכניותיו להקים מפלגה שלישית בארצות הברית | מנכ"ל טסלה אמר לסביבתו שהוא רוצה להתמקד בעסקיו והחברות בבעלותו וכי הוא לא בטוח שהוא רוצה לדחוק הצידה רפובליקנים חזקים אחרים, כמו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס (בעולם)

אילון מאסק (צילום: מסך)

איל ההון והמיליארדר האמריקני אילון מאסק עצר במידה מסוימת את תוכניותיו להקים מפלגה שלישית שתתמודד בבחירות בארצות הברית. כך דיווח הבוקר (רביעי) ה"וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, מנכ"ל טסלה אמר לסביבתו שהוא רוצה להתמקד בעסקיו והחברות בבעלותו וכי הוא לא בטוח שהוא רוצה לדחוק הצידה רפובליקנים חזקים אחרים, כמו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס. עוד דווח כי מאסק שוקל לתמוך בוואנס אם הוא יחליט לרוץ לבחירות לנשיאות ב-2028

כזכור, בחודש שעבר הכריז מאסק על הקמת "מפלגת אמריקה", שנועדה לייצג את המצביעים הלא מרוצים משתי המפלגות הגדולות. ביולי כתב לעוקביו ב-X כי בכוונתו להתמודד בבחירות לבית הנבחרים ולסנאט באמצעות המפלגה החדשה.

עם זאת, בזמן ששקל את הקמת המפלגה, שמר מאסק על קשרים קרובים עם סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס – המוגדר כיורש פוטנציאלי של תנועת MAGA. מקורביו אמרו כי מאסק הביע חשש שהקמת מפלגה תפגע ביחסיו עם ואנס. לפי דיווחים, מאסק אף שוקל להשתמש במשאביו הכלכליים העצומים כדי לתמוך בוואנס במידה שיתמודד לנשיאות ב-2028.

