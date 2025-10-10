מגן כחול 6: המשטרה נערכת לביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

( צילום: Liri Agami/Flash90 )

משטרת ישראל משלימה את ההכנות לקראת ביקורו של נשיא ארצות הברית, מר דונלד טראמפ בישראל, ביום שני הקרוב.

אלפי שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו החל משעות הבוקר המוקדמות ביום ב׳ על מנת לאבטח, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור הממלכתי, שצפוי להיערך לאורך מספר שעות. ״מגן כחול 6״ הינו מבצע לאומי מורכב ומשולב, אשר יתוכלל על ידי משטרת ישראל, בפיקודו של מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי ובהובלת סמפכ״ל המשטרה, ראש אגף המבצעים , מפקד משמר הגבול ומפקדי המחוזות הטריטוריאליים - בהתאם לתחומי האחריות. היערכות המשטרה מתמקדת במספר גזרות, ובפרט: מרחב נתב״ג, מחוז ירושלים והצירים הראשיים המובילים לבירה. בנוסף לפריסת הכוחות בשטח, יפעלו מרכזי שליטה ומוקדי משטרה במתכונת מתוגברת על מנת להבטיח פיקוד ושליטה אפקטיביים לאורך כל המבצע. היערכות המשטרה לקראת הביקור הצפוי, החלה אתמול בעבודת מטה מזורזת אשר כוללת בין היתר: תכנון בהיבטי אבטחה, סדר ציבורי ותנועה. בתוך כך, ההערכות מתבצעת תוך סנכרון ושת״פ מלא עם כלל הגופים השותפים.

( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך הביקור צפויים שיבושי תנועה וחסימות בצירים שונים באזור המרכז, בצירים המובילים לירושלים וברחבי העיר ירושלים. כמו כן ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בצירים הראשיים המובילים לעיר לפרקי זמן נקודתיים.

משטרת ישראל תעדכן בסמיכות לביקור ובמהלכו, אודות כלל החסימות המתוכננות והשינויים הצפויים בהסדרי התנועה. עדכונים אלו ימסרו באמצעות כלי התקשורת וכן בערוצי הדיגיטל של המשטרה.

"אנו מבקשים להדגיש בפני כלי התקשורת והציבור כולו, כי בכל מהלך הביקור חל איסור מוחלט להעלאת כל כלי טייס (לרבות רחפנים) למרחב האווירי של נתב״ג וירושלים", נמסר מהמשטרה.

משטרת ישראל תמשיך בהיערכותה למען קיומו התקין של המבצע הלאומי ׳מגן כחול 6׳, בהיבטי פיקוד ושליטה, אבטחה, שמירה על הסדר הציבורי ותנועה, תוך צמצום הפגיעה בשגרת החיים של הציבור ככל שניתן.