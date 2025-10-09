כך נראית הכנסת, הערב ( צילום: דוברות הכנסת )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להגיע ביום ראשון הקרוב לישראל - ברקע העסקה מול חמאס ולקראת שחרורם של החטופים, יום או יומיים לאחר מכן.

במהלך ביקורו הקצר, שימשך כשמונה שעות בלבד לפי הערכות, יבקר טראמפ בירושלים ובכותל המערבי. טרם ברור אם יגיע גם לכנסת. נתניהו הזמין אותו אמש לנאום בכנסת. בינתיים בכנסת נערכים להגעתו. הערב (חמישי) נצבעו צבעי משכן הכנסת בצבעי דגל ארצות הברית, כחול אדום ולבן, לכבודו של טראמפ.

( צילום: דוברת הכנסת )

הצפי הוא שהנחיתה של טראמפ בארץ תהיה בסביבות השעה 15:00 בצהרים ביום ראשון. מיד לאחר נחיתתו, צפוי להתקיים ברחבת שדה התעופה טקס קבלת פנים, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג.

בהמשך צפוי טראמפ להמשיך כאמור לירושלים. הוא יהיה בכותל המערבי וכן במלון בעיר, כנראה במלון המלך דוד, שכבר החל לפי דיווחים להיערך לביקור ולפנות אורחים. טראמפ צפוי להמריא חזרה כבר ביום ראשון בסביבות השעה 23:00 בעבר.