כיכר השבת
לקראת הגעתו

הכנסת מתכוננת לקבל את פני טראמפ | צפו בצבעי האורות הערב במשכן

משכן הכנסת בירושלים נצבע והואר הערב בצבעי דגל ארצות הברית, כחול אדום ולבן, לכבוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - ברקע העסקה שנחתמה מול חמאס ולקראת ביקורו במקום בתחילת השבוע הבא (בארץ)

כך נראית הכנסת, הערב (צילום: דוברות הכנסת)

נשיא ארצות הברית צפוי להגיע ביום ראשון הקרוב לישראל - ברקע העסקה מול חמאס ולקראת שחרורם של החטופים, יום או יומיים לאחר מכן.

במהלך ביקורו הקצר, שימשך כשמונה שעות בלבד לפי הערכות, יבקר טראמפ בירושלים ובכותל המערבי. טרם ברור אם יגיע גם לכנסת. נתניהו הזמין אותו אמש לנאום בכנסת.

בינתיים בכנסת נערכים להגעתו. הערב (חמישי) נצבעו צבעי משכן הכנסת בצבעי דגל , כחול אדום ולבן, לכבודו של טראמפ.

(צילום: דוברת הכנסת)

הצפי הוא שהנחיתה של טראמפ בארץ תהיה בסביבות השעה 15:00 בצהרים ביום ראשון. מיד לאחר נחיתתו, צפוי להתקיים ברחבת שדה התעופה טקס קבלת פנים, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג.

בהמשך צפוי טראמפ להמשיך כאמור לירושלים. הוא יהיה בכותל המערבי וכן במלון בעיר, כנראה במלון המלך דוד, שכבר החל לפי דיווחים להיערך לביקור ולפנות אורחים. טראמפ צפוי להמריא חזרה כבר ביום ראשון בסביבות השעה 23:00 בעבר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר