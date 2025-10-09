כיכר השבת
תאריך מצמרר

טראמפ: החטופים ישוחררו בערב או ביום שמחת תורה, המלחמה הסתיימה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לעסקת שחרור החטופים, ורגע לפני הגעתו ארצה וכינוס שריו מסר הצהרה. הוא אמר שהחטופים ישוחררו ביום שני או שלישי וטען כי המלחמה באיראן תרמה גם היא לכינון העסקה (מדיני)

(צילום: הבית הלבן)

אחרי אישור העסקה מול חמאס ולקראת ביקורו בישראל בתחילת השבוע הבא, כינס הערב (חמישי) נשיא ארצות הברית את הקבינט בממשלו. קודם לכן קיים הצהרה תקשורתית שבה התייחס לשחרור החטופים.

טראמפ אמר כי החטופים ישוחררו ביום שני או ביום שלישי הקרוב. המשמעות המצמררת היא כי ישוחררו או בערב שמחת תורה או ביום שמחת תורה עצמו - אותו תאריך עברי שבו נחטפו לפני שנתיים.

עוד אמר הנשיא טראמפ כי המלחמה בעזה הסתיימה וכי הוא סבור שיהיה שלום מתמשך. הוא הוסיף ואמר שיגיע לאירוע חתימת ההסכם במצרים.

באשר למגעים שנעשו מול ארגון הטרור, אמר כי גם נשיא טורקיה ארדואן היה מעורב בשיחות, לצד גורמים נוספים בכל העולם.

הוא התייחס בדבריו גם לעתיד רצועת עזה, ואמר כי זו תבנה מחדש. "אני מקווה שהשלום במזרח התיכון ימשך", ציין.

לדברי טראמפ בדבריו, מלחמת 12 הימים באיראן הייתה אבן דרך שתרמה לעסקה. "זה היה צעד חשוב", אמר. הוא טען שאיראן מעוניינת כעת להתקדם לכיוון שלום.

טראמפ צפוי להגיע ארצה ביום ראשון הקרוב. הנחיתה צפויה להיות בסביבות השעה 15:00 בצהרים וההמראה בחזרה בסביבות השעה 23:00 בערב.

בסך הכל יהיה טראמפ בישראל כשמונה שעות, במהלכן ישתתף בטקס בנתב"ג בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג. כמו כן יגיע לכותל המערבי.

