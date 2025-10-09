הודעה המרגשת בטיסת אל על ( צילום: דברות אל על )

כל עם ישראל מתרגש עם הבשורה המרגשת על שחרור החטופים, והבוקר (חמישי) רגע לפני ההמראה פנה קברניט הטיסה באל על לנוסעים, שביניהם קרובי משפחה של החטופים שעושים את דרכם לישראל ואמר: "נוסעים יקרים, בעוד זמן קצר נמריא לישראל והפעם זו לא טיסה רגילה. איתנו על המטוס משפחות חטופים שעומדות לפגוש את יקיריהן אחרי יותר משנתיים בשבי חמאס בעזה. קשה לתאר במילים את ההתרגשות ברגע זה".

עוד הוסיף קברניט הטיסה: "זו זכות עבורנו להחזיר אתכם הביתה לאיחוד שחיכיתם לו יותר מכל, ומדינה שלמה חיכתה לו יחד איתכם. אנחנו מחבקים אתכם ומייחלים לימים שקטים וטובים יותר, לריפוי ולשיקום שלכם ושל כולנו. משפחות יקרות, אתן בדרך הביתה". קודם לכן, במהלך הלילה מרכז השליטה של חברת אל על העביר הודעה יוצאת דופן לטייסי החברה שהיו באוויר, ובה עדכון רשמי על חתימת ההסכם בין ישראל לחמאס. "זה רשמי - יש הסכם בין ישראל לחמאס. החתימה והפסקת האש צפויות ביום חמישי בצהריים", נכתב במסר המרגש שהטייסים קיבלו בגובה עשרות אלפי רגל.

ההודעה שהועברה לטייסים ( צילום: דוברות אל על )

גם בטיסת ארקיע הבוקר אמר טייס החברה, יוסי ארועטי, כי "אנחנו שמחים על ההסכם ההיסטורי הזה. אנחנו לא שוכחים גם את ההרוגים והפצועים. מברכים את כולנו ביום חג זה בבשורות טובות".

מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ', כתב במכתב לעובדים לרגל חתימת ההסכם: "חברת ארקיע מתרגשת ביום ההיסטורי הזה, עם חתימת ההסכם להשבת החטופים לאחר כשנתיים של מלחמה. זהו רגע של תקווה, אחדות והקלה גדולה לכל עם ישראל".

"אנו שותפים להתרגשות העצומה על כך שבקרוב משפחות החטופים יתאחדו עם יקיריהן, ומודים מעומק הלב לחיילי וחיילות צה"ל, לכוחות הביטחון ולכל הגורמים שפעלו לילות כימים כדי להביא לרגע הזה. ארקיע מאחלת לכולנו ימים שקטים, בטוחים וטובים יותר למדינת ישראל", כתב ברלוביץ'.

ההודעה המרגשת של טייס ארקיע ( צילום: דוברות ארקיע )

גם באיגוד הטייסים בירכו וכתבו: "טייסות וטייסי ישראל נרגשים לקראת שיבת החטופים והפסקת המלחמה, מצדיעים לנשיא טראמפ על פועלו, זוכרים את הנרצחים והנופלים הרבים ומצדיעים לזכרם. אנו מברכים על חזרת חברות התעופה הזרות לישראל ומצפים לשמיים ואופק כחולים וטובים לישראל ולאזור".