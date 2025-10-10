הוועדה הנורווגית לנובל הכריזה היום (שישי) כי פרס נובל לשלום לשנת 2025 יוענק למנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ’אדו, “על עבודתה הבלתי נלאית למען זכויות דמוקרטיות לעם הוונצואלי ועל מאבקה האמיץ להשגת מעבר צודק ושלו מדיקטטורה לדמוקרטיה”.

הוועדה ציינה כי מצ’אדו “הפכה לסמל עולמי של התנגדות אזרחית לא-אלימה” וכי “עמידתה העיקשת מול דיכוי, מעצרים והדרה פוליטית – היא הוכחה לכוחם של עקרונות החירות”.

ההכרזה הדרמטית באוסלו מגיעה לאחר חודשים ארוכים של ספקולציות סביב האפשרות שפרס נובל לשלום יוענק דווקא לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות תוכניתו להשבת החטופים ולהפסקת המלחמה בעזה. טראמפ, שבשבועות האחרונים ניהל קמפיין פומבי ואף התבטא שוב ושוב כי הוא “ראוי לפרס יותר מכל אחד אחר”, נותר מחוץ לרשימה.

אחד הנציגים בוועדה הנורווגית הבהיר בעקיפין את עמדתם, כאשר אמר לפני ההכרזה: “בחרנו להתמקד השנה באומץ אזרחי ובדמוקרטיה – לא בכוח פוליטי ולא בשאיפה להכרה אישית”.

לדברי פרשנים באוסלו, ההחלטה משקפת את רצונה של הוועדה “להתרחק ממוקדי עימות עולמיים ולחזור לשורשי הפרס – קידום זכויות אדם וחירות”.

מריה קורינה מצ’אדו, בת 58, היא מהנדסת תעשייה במקצועה ופוליטיקאית מהאופוזיציה בוונצואלה. היא נכנסה לפוליטיקה בשנת 2002 כמייסדת ארגון הבקרה האזרחי על הבחירות Súmate, וב-2011 נבחרה כחברת האספה הלאומית.

מצ’אדו הייתה מהקולות הבולטים נגד משטרו של מדורו ועמדה בראש תנועת "ונטה ונצואלה". במהלך ההפגנות ההמוניות בשנת 2014, הייתה אחת ממובילות המחאה נגד דיכוי המשטר.

ב-2023 ניצחה בפריימריז של האופוזיציה, אך נפסלה מהתמודדות על ידי מבקר המדינה ל־15 שנה. גם לאחר הפסילה המשיכה להנהיג את המחאה הציבורית, כשהיא נרדפת ומאוימת תדיר על ידי כוחות הביטחון.

במכתב שפרסמה ב"וול סטריט ג'ורנל" באוגוסט 2024, סיפרה מצ’אדו כי היא נאלצת להסתתר "מתוך חשש לחיי ולחיי בני עמי מפני הדיקטטורה של מדורו". באפריל 2025 נכללה ברשימת Time 100 בזכות מנהיגותה האזרחית והשפעתה על מאבק זכויות האדם באמריקה הלטינית.

הוועדה לנובל ציינה כי "מאבקה של מצ’אדו מזכיר לעולם כי דמוקרטיה אינה ניתנת כמובן מאליו". במקביל, פרשנים באוסלו העריכו כי הבחירה בה מהווה גם איתות בינלאומי לממשל מדורו – ולהבעת תמיכה ברבבות אזרחי ונצואלה שנאבקים לשינוי שלטוני בדרכי שלום.