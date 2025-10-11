נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עבר סדרת בדיקות רפואיות מקיפה במרכז הרפואי הצבאי "וולטר ריד", והרופאים קבעו כי הוא נמצא בבריאות מצוינת.

בהצהרה רשמית שפרסם רופאו האישי של טראמפ, ד"ר שון ברבבלה, נאמר כי הבדיקה הייתה חלק מתוכנית בריאות שוטפת שכללה הדמיות מתקדמות, בדיקות מעבדה מקיפות והערכות רפואיות מונעות, שבוצעו על ידי צוות רב-תחומי של מומחים.

לדברי הרופא, "בדיקות המעבדה היו יוצאות דופן באיכותן, וכל המדדים המטבוליים, הלבביים והנוירולוגיים נמצאו יציבים ומצוינים". עוד צוין כי טראמפ "ממשיך להפגין בריאות כללית יוצאת דופן, עם ביצועים חזקים בתפקוד הלב, הריאות, המוח והכושר הפיזי".

עוג הוסיף הרופא כי "גיל הלב של הנשיא צעיר בכ-14 שנים מגילו הכרונולוגי", וכי טראמפ "שומר על לוח זמנים יומי תובעני ללא מגבלות".

עוד דווח כי בבדיקת ראשו של הנשיא לא נמצאו חריגות משמעותיות, למעט צלקות באוזן ימין כתוצאה מניסיון ההתנקשות בו מוקדם יותר השנה.

לקראת ביקורו המתוכנן במזרח התיכון, שיכלול גם עצירה בישראל, טראמפ קיבל חיסון לשפעת ולנגיף הקורונה.

בחודש יולי האחרון דווח כי טראמפ אובחן עם אי-ספיקה ורידית כרונית, מצב רפואי שבו הורידים מתקשים להחזיר את הדם מהרגליים ללב — אך לפי דברי רופאו, המצב נמצא בשליטה מלאה ואינו מגביל את פעילותו של הנשיא.