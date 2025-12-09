בקהילה היהודית בברלין שבגרמניה מביעים סיפוק רב משיתוף הפעולה בין המדינות, וגם רגע של סגירת מעגל - בעקבות העברת מערכת החץ.

כזכור, בסוף השבוע ישראל מסרה באופן רשמי לחיל האוויר הגרמני את מערכת ההגנה מפני טילים ארוכי־טווח. בכך הושלם הסכם ביטחוני בהיקף של 4 מיליארד אירו (כ־4.6 מיליארד דולר), שנחשב לעסקת היצוא הביטחוני הגדולה ביותר בתולדות המדינה.

מדובר בפעם הראשונה שבה מערכת החץ־3 נפרסת מחוץ לישראל ולארצות הברית, ובפעם הראשונה שבה היא מופעלת באופן עצמאי על ידי מדינה אחרת.

לפני הטקס הרשמי, נערכה קבלת פנים חגיגית, שבה נשא תפלה הרב יהודה טייכטל, הרב של הקהילה היהודית בברלין ושליח חב"ד, בפני בכירים גרמנים וישראלים, מפקדי חיל האוויר ונציגי שתי המדינות.

הרב מלווה כבר תקופה ארוכה את בסיס מערכת החץ בגרמניה, יחד עם רבנים נוספים הפועלים מטעמו - בענייני שירותי דת.

הרב נשא תפילה, לחוסן ולשלום. "לעמוד כאן בגרמניה, פחות משמונה עשורים אחרי השואה, ולראות צאצאים של ניצולי שואה תורמים להגנת אירופה – זה מרגש ומעצים באופן עמוק", אמר הרב טייכטל, "יש כאן גם רגע של סגירת מעגל".

עוד אמר הרב: "המעמד הינו עדות חיה לכך שההיסטוריה יכולה להפוך לאחריות, לחוסן ולתקווה, ומדגישה את הדרך שבה שתי המדינות בוחרות להתמודד עם אתגרי ההווה, תוך בניית עתיד משותף".