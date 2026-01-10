דונאט לאב הכריזה על השקת הסוללה החדשה ימים ספורים לפני פתיחת תערוכת CES, ובכך הקדימה ענקיות רכב ואלקטרוניקה כמו טויוטה, ניסאן וסמסונג SDI, שמתכננות להתחיל בייצור ניסיוני רק בשנת 2027. מדובר במעמד היסטורי, שכן עד כה נחשבו הסוללות המוצקות להבטחה עתידית בלבד - אך כעת נכנסות לשוק עם יישום מסחרי ראשון.

האופנוע החשמלי Verge TS Pro, המצויד בסוללה החדשה, כבר זמין להזמנה במחיר התחלתי של כ-29,900 דולר. דונאט לאב מציגה אותו כהוכחה לכך שהטכנולוגיה בשלה, אמינה וניתנת לייצור סדרתי כבר היום.

פריצת דרך בבטיחות ובביצועים

הסוללה החדשה מציעה צפיפות אנרגיה של 400 וואט-שעה לקילוגרם (Wh/kg) - כמעט פי שניים מסוללות ליתיום-יון רגילות – ונטענת במלואה בתוך חמש דקות בלבד. בנוסף, היא מסוגלת לעמוד ביותר מ-100 אלף מחזורי טעינה, שומרת על יציבות בטמפרטורות קיצוניות בין מינוס 30 מעלות צלזיוס ל־100 מעלות צלזיוס, ואינה כוללת נוזלים דליקים - מה שמבטיח רמת בטיחות גבוהה בהרבה מזו של סוללות קיימות.

לדברי מנכ"ל דונאט לאב, מארקו להטימקי, "עתידן של הסוללות המוצקות היה במשך שנים מטרה נעה - תמיד דבר מבטיח אך תמיד רחוק. לנו יש תשובה ברורה: הזמן שלהן הוא עכשיו, לא בעתיד".

האופנוע של Verge, המצויד במארז סוללה קטן יותר, של 33.3 קילוואט-שעה, המסוגל להציע טווח נסיעה של 600 קילומטרים ולטעון לטווח נוסף של כ-300 ק"מ תוך פחות מ-10 דקות, לא כמו הסוללה הגדולה אך עדיין מרשים. הוא מפיק מומנט של 1,000 ניוטון-מטר ומאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 3.5 שניות בלבד.

מחיר וייצור בקנה מידה רחב

אחת ההצהרות המסקרנות ביותר של דונאט לאב נוגעת למחיר הייצור: לטענתה, הסוללות המוצקות שלה זולות יותר לייצור מאלו מבוססות הליתיום-יון - בניגוד גמור להערכות התעשייה עד כה. החברה מוסיפה כי התהליך אינו תלוי בחומרים נדירים ומשתמש במשאבים זמינים וזולים, מה שמאפשר ייצור של גיגה-וואט־שעה כבר כיום.

במקביל לשילוב הסוללה באופנועים של Verge, דונאט לאב משתפת פעולה עם Watt Electric Vehicles לצורך הטמעת הטכנולוגיה ברכבים קלים ארבעת-גלגלים. בנוסף, החברה הדגימה יישומים עתידיים למזל"טים ציוד בנייה ותעשיות נוספות שזקוקות למקור אנרגיה מהיר, יציב ובטוח.