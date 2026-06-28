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ממצאים מזעזעים: בדקו במקפיא - זה המוצר הפופולארי שצריך להחזיר מיד

משרד הבריאות והחברה המייצרת הודיעו על החזרת בורקסים של 'רמי לוי' בעקבות ממצאים העלולים להיות מסוכנים לציבור | זה המוצר שצריך להחזיר (צרכנות)  

2תגובות
(צילום: משרד הבריאות וחברת ינון)

חברת ינון- חברה לייצור ושיווק מזון בע"מ, יצרנית המוצר 'בורקס במילוי גבינה, שיגרה הודעה על החזרה יזומה (Recall) של בורקס המותג 'רמי לוי'.

החברה אמרה כי היא מודיעה על החזרה יזומה של המוצר בעקבות חשד להימצאות גופים זרים מתכתיים.

פרטי המוצר:

בורקס במילוי גבינה ממותג רמי לוי שיווק השקמה

יצרן : ינון חברה לייצור ושיווק מזון בע"מ

ברקוד: 7290002735847

תאריך ייצור:22.6.26 תוקף: 22.6.27

תאריך ייצור: 24.6.26 תוקף 24.6.27

תכולה: 800 גרם

בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מחוז מרכז, החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק.

צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו ולפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 076-8888686

מטעם החברה נמסר כי היא מתנצלת על אי הנוחות.

רמי לויריקולבורקס

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0 תגובות

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2
סל הקניות הזול במדינה חחחחח
אור
1
כי בורקס ללא גופים מתכתיים לא מסכן את הבריאות!... דווקא עדיף להוסיף ברזל, אפשר לכתוב על זה 'מועשר בברזל'
יוחאי

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