הזמינו בערב - והתעוררו לשוק טרי ליד הדלת ( צילום: באדיבות המצלם )

יש פירות וירקות שקונים כי צריך. ויש פירות וירקות שרואים עליהם מיד: הם נבחרו נכון.

הצבע חי יותר, העלים רעננים יותר, העגבניות מוצקות, המלפפונים פריכים, הפירות נראים כאילו הרגע ירדו מהעץ - והבית מתמלא בתחושה הזאת שאי אפשר לזייף: טריות אמיתית. זה בדיוק מה שפרשוק מביאים עד הבית. פרשוק הוא אתר אונליין לקניית פירות, ירקות ומוצרי מזווה, אבל הסיפור שלו מתחיל הרבה לפני ההזמנה באתר. הוא מתחיל בשדות של ישראל, בתוצרת חקלאית מקומית, יפה ואיכותית, שנבחרת בקפידה ומגיעה ללקוח כשהיא טרייה, מרשימה ומוכנה להיכנס למטבח הביתי.

הדגש בפרשוק הוא על תוצרת פרימיום - פירות וירקות שנקטפים מהשדה, נארזים ומגיעים ישירות אל הלקוח, בלי הסיבוב הארוך והמייגע של קנייה בסופר, בלי לעמוד מול ארגזים עייפים בסוף היום, ובלי להתפשר על מה שנשאר במדף.

במקום לצאת לסופר, לבדוק, לבחור, לסחוב ולגלות בבית שחלק מהקנייה כבר איבדה את הרעננות שלה - נכנסים לפרשוק, בוחרים את מה שהבית צריך, ומקבלים תוצרת טרייה שנבחרה עבורכם.

להזמנה באתר פרשוק - לחצו כאן

היתרון הגדול מורגש במיוחד בשגרה העמוסה של הבית. אפשר לבצע הזמנה עד השעה 21:00 ולקבל אותה כבר למחרת בבוקר, אפילו עד 6:00, בהתאם לאזור החלוקה. כלומר, גם אם נזכרתם בערב שאין ירקות לסלט, שהפירות לשבת נגמרו או שצריך למלא את הבית לפני יום עמוס - יש פתרון מהיר, נוח ובעיקר טרי.

באתר תמצאו שוק שלם במקום אחד: ירקות גינה, ירקות שורש, חסות ועלים, עשבי תיבול, פירות עונתיים, ביצים, מוצרי מזווה, תבלינים, פיצוחים, ממרחים, מוצרי אפייה, משקאות, קפואים ועוד.

לצד הקנייה לפי פריטים, פרשוק מציעים גם סלים מובנים של פירות וירקות במחירים מוזלים - פתרון נוח למשפחות שרוצות למלא את הבית בתוצרת טרייה ואיכותית, בלי להתחיל לבחור כל מוצר בנפרד. יש גם מגשי פירות וירקות לאירוח, שמתאימים לשבת, לשמחות משפחתיות, לשבע ברכות או לכל שולחן שרוצים להגיש בו משהו צבעוני, בריא ומכובד.

בסופו של דבר, פרשוק מציעים משהו פשוט - אבל חשוב: לא עוד קנייה של ירקות ופירות “על הדרך”, אלא תוצרת טרייה, ישראלית ואיכותית, שמגיעה מהשדה עד הדלת.

אתם מזמינים בערב - ובבוקר הבית מתמלא בטריות.

להזמנה באתר פרשוק - לחצו כאן