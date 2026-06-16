נחשף הסוד הצרכני במגזר: כך משפחות חוסכות מאות שקלים בחודש!

כך כרטיס האשראי של רשת 'יש', מועדון הצרכנות המוביל של הציבור החרדי, שובר את כל המוסכמות בענף קמעונאות המזון ומציע את מה שכל צרכן חכם תמיד רצה: סל קניות בעיצוב אישי של הלקוח.

נכנסים לסופר, מעמיסים על העגלה את המותגים והמוצרים האהובים, ובקופה - המחיר פשוט צונח, בדיוק על המוצרים הנבחרים!

לא מדובר במבצע זמני, לא בקופון חד-פעמי ולא באותיות קטנות - הנחה קבועה ומשתלמת של עשרה אחוזים מדהימים בכל קניה.

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ש רמי לוי מוכיח שהצרכן החרדי חכם יותר ומפרק את מיתוס המותגים כיכר בשיתוף רמי לוי | מקודם

ברשת 'יש' פיצחו כבר מזמן את השיטה, הבינו לליבו של לקוח הקצה והכריזו על שינוי דרמטי של כללי המשחק: במקום שהצרכנים יחכו למבצעים על מוצרים שהם לא באמת צריכים, מהיום, הם אלו שקובעים על מה יחולו ההנחות וההטבות המשתלמות.

השיטה עובדת בצורה פשוטה וגאונית:

הלקוחות מסמנים את 10 מוצרי החובה שלהם - המוצרים המובילים הנרכשים שוב ושוב בתדירות גבוהה, החל מחומרי הניקוי, דרך מוצרי היסוד ועד לפינוקים של הילדים - ומקבלים עליהם 10% הנחה קבועה בכל קנייה וקנייה בסניפי רשת 'יש'!

המשמעות היא שליטה מלאה, חוויית קנייה מותאמת אישית וחיסכון חכם שמצטבר לסכומים משמעותיים בכל חודש מחדש.

ואם זה לא מספיק, זה הבונוס המטורף שמחכה למצטרפים החדשים: מענק הצטרפות חגיגי בשווי 600 ש"ח למימוש בכל סניפי רשת 'יש', פשוט כדי להתחיל את החוויה הצרכנית החדשה ברגל ימין ועם עגלה מלאה בכל טוב.

בנוסף, לקוחות כרטיס אשראי 'יש' נהנים גם מאירועי 'יש חגיגה' הנערכים אחת לתקופה בכל סניפי הרשת ומציגים מסיבת מבצעים והטבות שסוחפת עשרות אלפים.

"זה כרטיס האשראי המשתלם ביותר מכל הבחינות", קובעים לקוחות מרוצים. "בפילוח ההוצאות החודשיות, סעיף המזון תופס נתח נכבד וכבד. עם כרטיס אשראי יש ההוצאות פשוט נחתכות!"

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