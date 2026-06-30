סניף של 'יש חסד', אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

זה התחיל כוויכוח פשוט על משמעת עבודה, אבל מהר מאוד החריף לזירת טרור פסיכולוגי עבור הלקוחות.

הקופאית הראשית ברשת 'יש חסד' שבסניף כנפי נשרים העירה למספר עובדים ערבים על כך שהם מבלים את זמנם בבטלה ובעישון במקום לתת שירות, ונתקלה בתגובה אלימה ומפחידה. אחד העובדים החל להשתולל באגרסיביות, קילל את הקופאית, איים ואף ניסה להרים עליה יד. בזמן שהחברים שלו מנסים להפריד ביניהם בקושי רב, האיומים המשיכו לרחף בחלל האוויר. נשכבו בפחד על הרצפה החשוד: "שמו את זה... התבלבלו" | השוטר: "חמישה אוטובוסים התבלבלו?" קובי אטינגר | 13:20 דרמה בגבול: הסורים שמו יד על ה"אול"ר" הסודי של צה"ל כיכר השבת | 13:46 כשהמשטרה הוזעקה למקום והשוטרים עצרו את העובד האלים כשהוא אזוק, האירוע הסלים לנטישה המונית ובוטה. אחד הנוכחים הערבים הורה לכל העובדים הערבים לעזוב את הקופות בבת אחת. הם השליכו את כרטיסי העבודה שלהם בבוז, צעקו לקופאית שתחפש עובדים אחרים, והחלו לקלל את המקום ואת העבודה. אבל המראה הקשה באמת התרחש בתוך המולת הצעקות: לקוחות יהודיות, שלא הבינו את פשר המהומה נכנסו לחרדה קיומית. מתוך פחד אמיתי שמדובר בפיגוע בתוך הסופר, הבנות נשכבו על הרצפה, מתחבאות בין המדפים, מבועתות מהקללות והצעקות.

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"זה היה רגע של אימה", סיפרו עדי ראייה במקום. לדבריהם, "הנשים כאן חשבו שהסוף הגיע, הן נשכבו על הרצפה בפחד מוות. לראות את העובדים האלה עוזבים בבוז אחרי שזרעו פחד כזה, זה פשוט בלתי נתפס".

תגובת 'יש חסד'

מרשת 'יש חסד' נמסר בתגובה: ״בהתאם לאמות המידה הגבוהות ולסטנדרטים הבלתי מתפשרים של הרשת, אנו רואים את המקרה בחומרה רבה. האירוע טופל בזמן אמת על ידי קצין ביטחון במקום, והוגשה תלונה למשטרה. העובדים המעורבים זומנו לשימוע.

אנו מתנצלים מעומק הלב בפני הלקוחות, וממשיכים לפעול בנחישות לשמירה על רמת שירות, אחריות וכבוד התואמת את ערכי הרשת״. עוד הודגש מטעם הרשת כי לא הייתה אלימות פיזית במקום.