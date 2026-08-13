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בורח מהשוטר

"ראש לרצפה!": המרדף הסוער בשכונה הירושלמית אחרי הפלסטיני | צפו

תיעוד דרמטי ממצלמת הקסדה של שוטר בירושלים מציג מרדף סוער ברחובות: רוכב קטנוע ללא רישיון פתח במנוסה מסוכנת כשהוא מרכיב אדם נוסף, ואף החליק בעיקול. לאחר שהקטנוע קרס, השוטר פרק מאופנועו ופתח במרדף רגלי נחוש ברחובות השכונה, עד שהשיג את החשוד והשתלט עליו על הרצפה | צפו (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מרדף דרמטי ורצוף סכנות בלב שכונת בית חנינה במזרח ירושלים הסתיים במעצרו של נהג סדרתי ללא רישיון, בתום פעילות נחושה של שוטרי אגף התנועה. האירוע החל במהלך אכיפת תנועה שגרתית של צוות סיירת את"ן ירושלים, כאשר שוטר הרכוב על אופנוע משטרתי הבחין ברוכב קטנוע שעל גבו נוסע נוסף והורה לו לעצור בצד הדרך לבדיקה.

במקום להיענות להוראות, בחר החשוד לפתוח במנוסה פרועה תוך שהוא מסכן באופן מיידי את חיי הציבור, את הנוסע שלצידו ואת עצמו. בתיעוד הדרמטי ממצלמת הקסדה של השוטר, נראה השוטר כשהוא נצמד לקטנוע ומסמן לנהג לעצור, אך הנהג מתעלם ומאיץ בחדות ברחובות השכונה. השוטר דולק בעקבותיו ונשמע מדווח בקשר על כיוון הנסיעה, בעוד הקטנוע חותך כלי רכב, מזגזג בין נתיבים ומנסה לחמוד לצדדים.

המרדף הגיע לנקודת רתיחה כאשר בעת פנייה חדה ומהירה, הקטנוע איבד אחיזה והחליק בעוצמה על הכביש. מיד לאחר הנפילה, הנהג והנוסע שהורכב עליו קמו במהירות והחלו לנוס ברגל לכוונים שונים. השוטר לא היסס, בלם את האופנוע המשטרתי, פרק ממנו באופן מיידי ופתח במרדף רגלי נחוש בין הסמטאות והכלי רכב החונים.

במהלך המרדף הרגלי נראה השוטר מדלג מעל מכשולים תוך שהוא שומר על קשר עין רציף עם החשוד וממשיך לעדכן את כוחות הגיבוי בקשר. כעבור עשרות מטרים של ריצה סוערת, השוטר צמצם את המרחק, הסתער על החשוד, פקד עליו לרדת לקרקע ("ראש לרצפה!") והשתלט עליו תוך שניות בודדות עד לאיזוקו.

במקביל לדרמה ברחוב, מעורבים בזירה ניסו לנצל את המהומה ולהעלים את הקטנוע שהחליק, אך תצפיתנית ממרכז השליטה של מחוז ירושלים זיהתה את הניסיון בזמן אמת. בהכוונתה המדויקת, סורקים מהירים של הלוחמים הובילו לאיתור הקטנוע ותפיסתו. מבירור זהותו של החשוד, בן 20 תושב מחנה הפליטים שועפאט, נחשף נתון מבהיל: החשוד לא הוציא רישיון נהיגה מעולם, ו זוהי הפעם השלישית שבה הוא נתפס כשהוא נוהג ברכבים ללא רישיון. החשוד נעצר, נחקר בתחנת המשטרה וזומן לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.

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