בשעה שלמעלה מ-14 אלף מתפללים גודשים את מתחם מערת המכפלה בחברון תחת אבטחה הדוקה, פעלו כוחות הביטחון במרחק קצר ממוקד האירוע כדי לנטרל איום בטחוני חמור. לוחמי הזרוע המבצעית 'חץ יהודה' של מחוז ש"י ביצעו מעצר ממוקד של איש דת פלסטיני (אימאם) כבן 70, תושב חברון, החשוד בהסתה מתמשכת לטרור ולפגיעה במדינת ישראל ובאזרחיה.

המעצר בוצע באופן מדויק במרחק של כ-200 מטר אווירי בלבד ממערת המכפלה. החשוד אותר והופתע על ידי הלוחמים בעת שעסק בעבודות גינון בחצר ביתו. הפעילות המהירה והנחושה התאפשרה הודות להכוונה ממוקדת של חמ"ל רוא"ה במחוז ש"י, לצד שיתוף פעולה פורה והדוק עם פיקוד המרכז של צה"ל, אשר מבצע ניטור רציף ואוסף מודיעין על גורמים מסיתים ברשתות החברתיות.

על פי החשד וממצאי החקירה הראשוניים, איש הדת פעל באופן נרחב ברשתות החברתיות להפצת תכני הסתה חמורים כנגד מדינת ישראל. בין היתר, נחשד כי עודד באופן פעיל הוצאת פיגועים, הפרות סדר נרחבות ואירועי אלימות קשים באזור יהודה ושומרון ובכלל חלקי הארץ. במהלך חיפוש שנערך בביתו על ידי הלוחמים, איתרו הכוחות וסרקו את הבית, ותפסו את מכשירו הסלולרי ואת המחשב הנייד שלו. המוצגים הללו הועברו להמשך סריקה וחקירה במטרה להתחקות אחר קשרים נוספים וגורמים מסיתים נוספים במרחב.

אירוע המעצר התרחש במקביל למבצע אבטחה נרחב במתחם מערת המכפלה, שם מאבטחים מאות שוטרים, לוחמים ומתנדבי יחידת הית"ר של מרחב יהודה, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש, לוחמי צה"ל וכוחות משטרה נוספים, את אלפי המתפללים המגיעים למקום. במערכת הביטחון מדגישים כי המאמץ ההתקפי לסיכול הסתה וטרור ברשתות יימשך בנחישות, במקביל למאמצי ההגנה והאבטחה על שלומם וביטחונם של האזרחים והמתפללים בכל גזרות הפעילות.