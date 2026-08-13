במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת של סיירת האופנועים הארצית (דרום), נתפסה נהגת בעבירות מסכנות חיים כפולות: שימוש בטלפון נייד תוך כדי נהיגה, וקטין שעמד לצידה ברכב ללא חגורה בכיסא בטיחות. התיעוד בוצע באמצעות מצלמת סטילס במהלך אכיפה דיגיטלית בכבישי הדרום.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הנהגת תועדה שעה שהשתמשה בטלפון הנייד במהלך הנהיגה, בעוד שלצידה ברכב עמד קטין שלא היה חגור כנדרש בכיסא בטיחות. תוך זמן קצר, שוחזר הדו"ח בגין עבירת היסח הדעת ונשלח לבעלת הרכב.

"הטלפון הנייד אינו חלק מהנהיגה", מסרו במשטרה. "הודעה, שיחה או התראה יכולות לחכות. החיים של משתמשי הדרך - לא. הניחו את הטלפון בצד והתרכזו בכביש".

יצוין כי בשנה האחרונה נרשמה עלייה במספר הנהגים שנתפסו משתמשים בטלפון נייד תוך כדי נהיגה. המשטרה עדכנה לאחרונה את ספי האכיפה במצלמות המהירות במסגרת המאבק בקטל בכבישים, ומחמירה באכיפה נגד עבירות היסח דעת.