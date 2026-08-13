כמעט שלוש שנים לאחר הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, עומד שורד השבי אלי-ה כהן בפתחו של פרק חדש ומרגש במיוחד בחייו. ביום רביעי הקרוב, 19 באוגוסט, יינשא כהן לארוסתו זיו עבוד באירוע נרחב באזור השרון, אליו הוזמנו כאלף אורחים שליוו את מסע השיקום הארוך של בני הזוג.

את החופה והקידושין יסדר הרב הראשי לשעבר, הגאון רבי דוד לאו, אך החיבור המיוחד ביותר לאירוע יהיה בכתובה עצמה - שתיכתב בידי משה שפירא, אביו של הגיבור ענר שפירא הי"ד, שהציל את חייהם של בני הזוג באותו יום גורלי.

הגבורה שהצילה חיים

סיפורם של אלי-ה וזיו שזור באופן מובהק בגבורה ובטרגדיה של אותה שבת שחורה במיגונית באזור רעים. במהלך המתקפה הרצחנית, נדחקו השניים לתוך המיגונית הקטנה יחד עם עשרות צעירים נוספים שחיפשו מחסה מהירי הכבד. המקום הפך במהרה למלכודת אש כאשר מחבלים השליכו לתוכו רימונים ללא הרף.

בתוך התופת הזו בלט מעשה הגבורה העילאי של ענר שפירא הי"ד, אשר עמד בפתח המיגונית ותפס בידיו החשופות את הרימונים שהושלכו פנימה והדף אותם חזרה החוצה שוב ושוב, עד אשר נפגע ונהרג. במעשהו ההרואי הציל ענר את חייהם של רבים מהנוכחים במקום, ובהם גם את חייה של זיו עבוד שנפצעה וניצלה.

505 ימי שבי ותקווה

בעוד זיו שרדה את התופת במיגונית וחולצה מהשטח, גורלו של אלי-ה כהן היה שונה ומורכב לא פחות. אלי-ה נחטף מאותה מיגונית בידי מחבלי חמאס לעומק רצועת עזה, והוחזק בתנאים קשים מנשוא בשבי במשך 505 ימים ארוכים וסוערים, עד אשר הושב בסופו של דבר לישראל במסגרת מהלכי השחרור.

כף רגלו של אלי-ה נפצעה קשה במהלך הירי שחווה במיגונית, ורק לאחרונה עבר ניתוח מורכב בכף הרגל. "עם ישראל האהוב שלי תודה רבה לכם על כל התפילות והאהבה, הניתוח עבר בהצלחה", מסר לאחר הניתוח. "עכשיו מחכה לי שיקום ארוך. אבל את החלק הקשה ביותר עברנו".