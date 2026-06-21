לא תאמינו כמה אנשים טסו השנה לחו"ל בלי לשלם שקל על הכרטיס

שוק כרטיסי האשראי בישראל עובר מהפכה, ובתוך כל הרעש יש כרטיס אחד שעלה שלב. הטלטלה המרכזית בשוק היא המעבר הסוער של מועדון FLY CARD לישראכרט לאחר סיום שיתוף הפעולה עם חברת כאל. המהלך הדרמטי הוביל למציאות חדשה לגמרי עבור חצי מיליון מחזיקי כרטיס האשראי פליי קארד בישראל.

מועדון הנוסע המתמיד של אל על מונה יותר מ-3.6 מיליון חברים. חצי מיליון מתוכם מחזיקים בכרטיס אשראי פליי קארד.

הנתונים שעומדים מאחורי המועדון אינם משאירים מקום לספק: יותר ממיליון כרטיסי טיסה נרכשו בשנה האחרונה באמצעות מימוש חלקי או מלא של נקודות שצברו מחזיקי כרטיס האשראי בגין טיסות ועבור רכישות שביצעו. זוהי הוכחה שמחזיקי הכרטיס לא רק שומרים אותו בארנק: רק בשנה האחרונה מומשו יותר ממיליארד נקודות על רכישת כרטיסי טיסה, שדרוג מושב, הוספת מזוודה ועוד.

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ויש גם הטבת השקה מעניינת: לקוחות פליי קארד שיזמינו מלון לחופשתם דרך אל על טרוול – יקבלו 10,000 נקודות מועדון הנוסע המתמיד במתנה.

הכרטיס המחודש שמעתה מנפיקה ישראכרט מציע הטבות משתלמות המותאמות לכל סוגי הלקוחות:

• כרטיס הבסיס - מעניק נקודת נוסע מתמיד אחת על כל ב-5 שקלים.

• PREMIUM SELECT - מציע יחס צבירה טוב יותר של נקודה על כל קנייה ב-4.5 שקלים ובנוסף מקנה צבירת יהלומים, באמצעותם ניתן לשדרג את מעמד הנוסע במועדון וליהנות מהטבות נוספות. למצטרפים עד 31 באוקטובר 2026 תוענק הנחה של 25% על דמי הכרטיס בשנה הראשונה.

• דרגת PREMIUM – מציעה צבירה מואצת של נקודה על כל קנייה ב-4 שקלים ונקודה על כל קנייה ב-3 שקלים במטבע חוץ.

• AMEX PREMIUM - מעניק בנוסף 50% הנחה בעמלת המרת מט"ח – יתרון משמעותי לנוסעים לחו"ל באופן תדיר ולרוכשים באתרים בחו"ל.

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"הכרטיס משדרג לא רק את חוויית הטיסה, אלא את כל מכלול הנסיעה מרגע הזמנת החופשה ועד סיומה – ואת זה רק חברת תעופה יכולה להציע", מסביר משה מורגנשטרן, מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד של אל על. עצם החזקת הכרטיס מקנה חברות במועדון וזכאות לכניסה לטרקלינים בנמלי תעופה ברחבי העולם לפני טיסות, קדימות בשדרוגים, מושבים מועדפים וכבודה נוספת בהנחה. הנקודות ניתנות למימוש באל על ובחברות התעופה עימן יש לאל על שיתופי פעולה בהן : דלתא,KLM ואייר פראנס – המייצרות רשת עולמית למאות יעדים ברחבי העולם וגמישות אמיתית.

איתמר פורמן, מנכ"ל ישראכרט, מוסיף: "החיבור בין שתי החברות מרגיש טבעי ומנצח. מי שמחזיק בכרטיס FLY CARD יוכל לצבור נקודות ולהגיע לזכאות לכרטיס טיסה בקלות ומהר יותר". היתרון הזה הוא, תוצאה ישירה של שיתוף פעולה אסטרטגי בין שתי החברות הגדולות והמנוסות ביותר בתחומן. עבור חברי מועדון הנוסע המתמיד של אל על, שטרם ביצעו את המעבר לכרטיס החדש, זה בדיוק הזמן להזדרז, לעבור ולשמור על ההטבות שלכם באל על"

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הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף למסמכי ההצטרפות, לתקנון FLY CARD ישראכרט המפורסם באתר החברה ולתנאי מועדון הנוסע המתמיד באתר על על.