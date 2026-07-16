טיסה ישראלית יוצאת מנתב"ג ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

הממשלה אישרה היום (חמישי) את הצעתם המשותפת של שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לקביעת מנגנון פיצוי חריג לחברות התעופה הישראליות. מדובר בסיוע של עד 55 מיליון שקלים בגין טיסות ריקות שנאלצו לבצע במהלך מבצע "שאגת הארי", כאשר נמלי התעופה בישראל פעלו תחת מגבלות ביטחוניות ותפעוליות חמורות.

במהלך המבצע, חברות התעופה הישראליות התמודדו עם אילוצים שלא ניתן היה לצפות מראש: הגבלות על מספר הנוסעים, זמני השהייה המוגבלים של מטוסים בנמלי התעופה ומחסור חריף בשטחי חניה, בין היתר בשל תפיסתם על ידי מטוסים אמריקאיים. בתנאים אלה, נאלצו החברות לבצע טיסות ריקות ולהטיס מטוסים לחו"ל לצורך חנייתם או מיקומם מחדש, על מנת לאפשר את המשך הפעלת הטיסות ושמירה על הרציפות האווירית של מדינת ישראל. מנגנון פיצוי בשתי מדרגות בהתאם להחלטת הממשלה, היקף הסיוע יעמוד על עד 55 מיליון שקלים בשנת 2026. מנגנון הפיצוי, שיגובש על ידי משרד התחבורה באמצעות רשות התעופה האזרחית בהסכמת משרד האוצר, כולל שתי מדרגות לבחירת החברות. התרגיל שחשף את החשוד: התפתחות דרמטית בחקירת רצח הרב גואטה משה בשן | 15.07.26 במדרגה הראשונה, יוכלו החברות לקבל החזר של 33.5% מההוצאות המוכרות, בכפוף להתחייבות שלא לחלק רווחים לבעלי המניות במשך שנה. בשלב השני, יוכלו החברות לקבל החזר נוסף של עד 33.5% מההוצאות, בתנאי שבעלי המניות יזרימו לחברה הון עצמי בסכום זהה להשתתפות המדינה. בסך הכול, יוכל הסיוע להגיע לכשני שלישים מההוצאות המוכרות.

נתב"ג בימים אלה | אילוסטרציה ( צילום: רשות שדות התעופה )

"נכס אסטרטגי למדינת ישראל"

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב, הדגישה את החשיבות הלאומית של המהלך: "חברות התעופה הישראליות הוכיחו פעם נוספת כי הן נכס אסטרטגי למדינת ישראל, וכי בשעת חירום הן מהוות מרכיב חיוני בשמירה על הרציפות התעופתית והתחבורתית של המדינה".

השרה רגב הוסיפה: "במהלך מבצע 'שאגת הארי' פעלנו מסביב לשעון כדי לאפשר את המשך הקשר האווירי של ישראל עם העולם, גם בתנאים ביטחוניים מורכבים. חברות התעופה הישראליות נשאו בנטל לאומי משמעותי וביצעו טיסות שנכפו עליהן בשל מגבלות בטיחותיות, ביטחוניות ותפעוליות. ההחלטה שאישרנו היום מבטאת את מחויבותנו לסייע להן לשאת בעלויות החריגות שנכפו עליהן, תוך איזון בין הצורך לתמוך בענף התעופה הישראלי לבין האחריות לשימוש מושכל בכספי הציבור".

מטוס חברת 'וויזאייר' ( צילום: shuterstock )

סמוטריץ': "אחריות תקציבית קפדנית"

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הסביר את הרציונל מאחורי המתווה: "חברות התעופה הישראליות מהוות נדבך אסטרטגי משמעותי בחוסן הלאומי שלנו, ודאי בימי לחימה. יחד עם שרת התחבורה, גיבשנו מתווה סיוע מאוזן ואחראי, המשלב תמיכה ממשלתית הכרחית יחד עם דרישה למחויבות עסקית מצד בעלי המניות".

שר האוצר הדגיש: "זוהי הדרך הנכונה לנהל את הכלכלה בעת חירום - בערבות הדדית, באחריות תקציבית קפדנית, ובדאגה אמיתית לביטחונה ולעצמאותה של מדינת ישראל".

יצוין כי טיסות ריקות אלה יצרו לחברות הישראליות הוצאות שלא ניתן היה לכסות באמצעות מכירת כרטיסים, והן נדרשו לשאת בעלויות הדלק, הצוותים והתפעול ללא כל הכנסה. המנגנון שאושר נועד לאפשר לחברות להמשיך ולפעול ולשמור על מוכנותן גם לאתגרי העתיד, תוך שמירה על האחריות הציבורית בניהול כספי המדינה.