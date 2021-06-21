שר התחבורה ישראל כץ (הליכוד) כינס הבוקר מסיבת עיתונאים בה חשף את התוכנית לבניית פרויקט הרכבת הקלה בעיר תל אביב כשהוא מצהיר כי התוכנית תימשך שש שנים • בדבריו, ערך השוואה מקוממת בינו לבין משה רבינו • "אם משה העביר את ישראל במדבר 40 שנה אנחנו נעשה את זה ב-6 השנים הבאות" (ארץ)
"השנה נערכנו מבעוד מועד, הוצאנו עשרות טיסות ומעל 20 אלף נוסעים ברכבת אווירית לאומן", כך אמר ל"כיכר השבת" שר התחבורה ישראל כץ. הוא התייחס לקרטל המחירים הגבוה בייחס לטיסות שגובים החברות לאירופה ועל ההכנות שעשה משרדו לקראת הנסיעה ההמונית לקברו של רבי נחמן מברסלב (בכיכר)
"וועדת הרבנים לענייני תחבורה" מזהירה היום מפני אנשי שמאל המנסים ליצור פרובוקציות בקווי המהדרין. "פעילים המחופשים לחרדים יעלו לאוטובוסים וינסו ולהתעמת עם הנוסעים", הם אומרים. בוועדה מדגישים: יש להתעלם מכל נסיון כזה, אך לדווח עליו. ובינתיים: השר כץ קרב לנקודת הכרעה (חרדים)
בהיכל בג"ץ נער דיון נוסף בפרשת קווי המהדרין, חודשים אחדים אחרי ששר התחבורה ישראל כץ הביע תמיכה מסוימת בהפרדה. העותרים: "היתה תלונה של אישה שעלתה בדלת האחורית והיא נפלה כתוצאה מכך". בג"ץ ממתין בינתיים להחלטת שר התחבורה. דיווח (חדשות)