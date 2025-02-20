כאיש של אנשים חביבה עלי ביותר השיחה, דיבור של אמת הנובע מהלב שמזדמן בדרכים יותר מאשר במצבים אחרים. פעמים ואני לוקח איתי לנסיעה ארוכה טרמפיסט שביקש להצטרף ופעמים שמראש אני מציע את עצמי לעזור ולקחת אדם שנפשי חשקה בשיחה עימו למקום חפצו כשאני מנצל את ה'פגישה על גלגלים' שלנו לשיחת עומק, וכמובן שגם קורה ואני משים פעמי לביתו של אדם שהנושאים בהם הוא עוסק נראים לי מרתקים. עם הזמן יצא לי ושמעתי אנשים רבים, מכל גווני הקשת, בעלי נפש ואנשי רוח לצד יהודים יראי שמיים שתוכם כברם ומה שגיליתי היה שבשיחה כנה אפשר לקבל מכל אדם ואדם הרבה ערך, חכמת חיים ונסיון, שכן בסופו של דבר ה'הרפתקי דעדו עלייהו' משאירים את הרושם וכמעט כל אדם נעשה 'מומחה' לדבר מסוים ויכול להעניק תובנות מופלאות. כדאי רק להטות אוזן.

במסגרת סדרת הכתבות אני מעלה שיחות אלו על הכתב כדי לחלוק אותן עם הרבים שיכולים גם הם לקבל מהן תועלת ועניין. השם נבחר - 'הנוסע המתמיד' - ויצאתי לדרך.