חברת התעופה הלאומית אל על הודיעה היום (שני) על מינויו של משה מורגנשטרן לתפקיד מנכ"ל חברת מועדון הנוסע המתמיד.

מורגנשטרן, חסיד גור ואחיו של מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן, בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול בכיר בענפי הפיננסים והביטוח, כיהן בעבר כמשנה למנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים ומנהל חטיבת טכנולוגיות ושירות, כמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים וכמנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה וביטוח חיים.

לאורך הקריירה הוביל מהלכים אסטרטגיים רחבי היקף, הטמעת חדשנות דיגיטלית ופרויקטים בתחום הבינה המלאכותית.

יו"ר דירקטוריון אל על, עמיקם בן צבי, בירך על המינוי ואמר: "מועדון הנוסע המתמיד הוא אחד מנכסי הצמיחה החשובים ביותר של אל על. מינויו של משה מורגנשטרן מבטא את החשיבות אותה אנו רואים בחברת המועדון ואת המחויבות להמשיך ולחזק את פעילותה ואת כרטיס ה-Fly Card, לטובת הענקת ערך מתקדם ללקוחותינו. אני בטוח שניסיונו הרב והיכולות הניהוליות שהוכיח לאורך השנים, יובילו את המועדון לפסגות חדשות".