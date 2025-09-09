כיכר השבת
מינוי מפתיע

עוד חסיד גור בצמרת: זה המנכ"ל החדש של מועדון 'הנוסע המתמיד' ב'אל על'

חברת אל על הודיעה על מינויו של משה מורגנשטרן, חסיד גור ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנה בענפי הפיננסים והביטוח, לתפקיד מנכ"ל מועדון 'הנוסע המתמיד' | בתפקידיו הקודמים שימש כמשנה למנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים וכמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים (בארץ, חרדים)

משה מורגנשטרן (צילום: איה בן עזרי)

חברת התעופה הלאומית אל על הודיעה היום (שני) על מינויו של משה מורגנשטרן לתפקיד מנכ"ל חברת מועדון .

מורגנשטרן, חסיד גור ואחיו של מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן, בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול בכיר בענפי הפיננסים והביטוח, כיהן בעבר כמשנה למנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים ומנהל חטיבת טכנולוגיות ושירות, כמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים וכמנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה וביטוח חיים.

לאורך הקריירה הוביל מהלכים אסטרטגיים רחבי היקף, הטמעת חדשנות דיגיטלית ופרויקטים בתחום הבינה המלאכותית.

יו"ר דירקטוריון אל על, עמיקם בן צבי, בירך על המינוי ואמר: "מועדון הנוסע המתמיד הוא אחד מנכסי הצמיחה החשובים ביותר של אל על. מינויו של משה מורגנשטרן מבטא את החשיבות אותה אנו רואים בחברת המועדון ואת המחויבות להמשיך ולחזק את פעילותה ואת כרטיס ה-Fly Card, לטובת הענקת ערך מתקדם ללקוחותינו. אני בטוח שניסיונו הרב והיכולות הניהוליות שהוכיח לאורך השנים, יובילו את המועדון לפסגות חדשות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר