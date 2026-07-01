עם שקיעת אבק המלחמה, נתב"ג ממשיך להתמלא מחדש בחברות תעופה בינלאומיות. היום (רביעי), נרשמה התקדמות משמעותית בהתאוששות ענף התעופה בישראל, עם חזרתן של מספר חברות מובילות והרחבה נוספת של הפעילות הבינלאומית.

חברת לופטהנזה חוזרת היום לישראל, ותפעיל 14 טיסות שבועיות בקו פרנקפורט-תל אביב (LH 690/691 ו-LH 686/687). בנוסף, החברה תשוב להפעיל גם את קו מינכן–תל אביב החל ב-1 באוגוסט, עם שתי טיסות יומיות LH 682/683) וLH 680/681- ).

במקביל, גם ITA Airways חוזרת להפעיל היום את הקו בין רומא לתל אביב, ומצטרפת לגל החברות האירופיות שמחדשות את פעילותן בישראל. החברה תפעיל 2 טיסות יומיות עם המראות מתל אביב לרומא בשעות 05:15 ו-14:30.

חברת התעופה הלטבית AirBaltic שחידשה אף היא את טיסותיה לישראל נחתה הבוקר בנתב"ג וכבר המריאה בחזרה לריגה. החברה תפעיל בשלב ראשון שלוש טיסות שבועיות.

בהמשך חודש יולי תצטרף גם חברת הבת של לופטהנזה - Eurowings, שתחדש את פעילותה עם ארבע טיסות שבועיות להמבורג (החל מ-10 ביולי) ולדיסלדורף (החל מ-18 ביולי).

גם אוסטריאן איירליינס, שחידשה את פעילותה בתחילת חודש יוני, צפויה להרחיב במהלך חודש יולי את פעילותה בקו וינה-תל אביב, ולהפעיל בסך הכול 11 טיסות שבועיות.

ההתרחבות תימשך גם באוגוסט. החל מ-1 באוגוסט תחדש SWISS את טיסותיה לישראל עם טיסה יומית בקו ציריך-תל אביב (LX) 252/253 ).

גם בריסל איירליינס צפויה להפעיל טיסה שבועית אחת בקו בריסל-תל אביב במהלך חודש אוגוסט.

חזרתן של החברות מהווה איתות משמעותי להתחזקות האמון של חברות התעופה האירופיות בשוק הישראלי, ומגדילה באופן משמעותי את היצע הטיסות ליעדים מרכזיים באירופה בעיצומה של עונת הקיץ, מה שישפיע באופן ישיר על מחירי הטיסות.