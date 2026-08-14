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ראיתם אותו?

הבחור החסידי יצא ביום שני מטבריה לצפת - ומאז נעלמו עקבותיו

כתריאל נחמן קינן בן ה-24 נראה לאחרונה באזור חוף גיא בטבריה • לבוש חליפה שחורה ומגבעת, נושא תרמיל גב ותיק תפילין | המשטרה קוראת לכל מי שיודע על מקום הימצאו לדווח (בארץ)

14תגובות
נחמן קינן (צילום: דוברות המשטרה)

מפרסמת קריאה דחופה לציבור בבקשה לסייע באיתורו של כתריאל נחמן קינן, בחור חרדי בן 24, שנעלם ביום שני האחרון בשעות אחר הצהריים באזור טבריה. לפי הנתונים שבידי המשטרה, הבחור נראה לאחרונה באזור חוף גיא בטבריה בשעה 18:00 לערך, כשהוא בדרכו לעיר צפת.

מאז אותה שעה, עקבותיו של כתריאל נעלמו לחלוטין, והמשטרה פועלת בשעות האחרונות במאמצים נרחבים לאיתורו. בני משפחתו של הנעדר נמצאים במצוקה עמוקה ופונים לכל מי שעשוי להחזיק במידע כלשהו על מקום הימצאו.

נחמן קינן (צילום: דוברות המשטרה)

על פי התיאור שפרסמה דוברות המשטרה, כתריאל הוא בעל קומה בינונית, גובהו כ-1.74 מטר, עם שיער שחור וזקן. עיניו בצבע חום. בעת היעלמותו היה לבוש בחליפה שחורה וחולצה לבנה, חבש מגבעת, ונשא עמו תרמיל גב בצבע שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה.

משטרת ישראל קוראת לכל אדם שיודע פרטים על מקום הימצאו של כתריאל נחמן קינן, או כל מידע אחר שעשוי לסייע באיתורו, לפנות בדחיפות לתחנת משטרת בית שמש בטלפון 02-9902384, או למוקד 100 של משטרת ישראל. כל פרט, ולו הקטן ביותר, עשוי להיות בעל חשיבות מכרעת במאמצי האיתור.
משטרהטבריהצפתנעדרכתריאל נחמן קינן

14 תגובות

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13
אמלה מה קורה פה
נתנאל
12
עצוב מאד מלא נעלמים בצפת😭
מממ
הוא לא נעלם בצפת..ראו אותו פעם אחרונה בטבריה
מיכל
11
תפסיקו להגיע לעיר הזאת, היא מעלימה אנשים....
הדסה

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