לא רק אל על: הכרטיס שמאפשר לממש נקודות בכל חברות התעופה

חברת כאל (Cal) משיקה את כרטיס האשראי FlyAll (פלייאול), הכרטיס שמשנה את שוק התעופה והתיירות בישראל, ומציע חופש אמיתי לבחור מתי, איך ולאן לטוס ללא מגבלות, עם חוויית חופשה רחבה, גמישה ונוחה יותר.

הכרטיס החדש מציע לצרכנים לצבור יותר כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ומלונות בעולם מהכרטיסים הקיימים בשוק, כאשר כל נקודה שווה שקל. את הנקודות ניתן לממש באתר FlyAll (פלייאול) לטיסות עם כל חברות התעופה הישראליות - כולל אל על, ישראייר וארקיע וחברות התעופה הזרות. בנוסף, ניתן יהיה לממש את הנקודות על מלונות בכל העולם בהתחייבות למחיר זול יותר מבוקינג. אני רוצה להתקדם ל – FlyAll >> מנצלים את הנקודות באתר FlyAll ש מבצע ענק ב-FLY CARD: מצטרפים עכשיו, ומקבלים טיסה במתנה! איציק אברהם | מקודם ש מבצע FLY CARD: טיסה מתנה למצטרפים חדשים יוסי כץ | מקודם אחד החידושים המשמעותיים ביותר ב-FlyAll הוא השקת פלטפורמת התיירות החדשה – FlyAll. אתר אינטרנטי חדש דרכו ניתן להזמין טיסות בכל חברות התעופה ומלונות בכל העולם. בפלטפורמת התיירות החדשה יוכלו הצרכנים למצוא מחירי טיסות זולים יותר מהמחירים המוצגים באתרים הרשמיים של חברות התעופה הישראליות, ומלונות בכל העולם במחירים זולים יותר מבוקינג (Booking). השילוב בין כרטיס אשראי משתלם לאתר ייעודי צפוי לייצר חוויית משתמש שונה לחלוטין בכל הקשור לתכנון והזמנת חופשות בחו"ל. צבירה משתלמת יותר בהשוואה לכרטיסים הקיימים בשוק המודל של הכרטיס מציע צבירה של 1% כסף בחזרה ו-1.2% לכרטיסי פרימיום, למימוש לטיסות ומלונות. איך זה עובד? ללקוח בעל הוצאה חודשית ממוצעת של 10,000 ₪, כרטיס FlyAll יעניק החזר שנתי מצטבר של 1440, ₪ בשנה. מדובר ביתרון דרמטי בהשוואה לכרטיס FlyCard (של אל על), המעניק על היקף הוצאות דומה החזר בשווי של 600 ₪ בשנה בלבד, פער של פי 2 לטובת FlyAll.עם הנקודות שנצברו יוכל הצרכן לרכוש כרטיסי טיסה, מלונות וחוויות בעולם במחירים תחרותיים - כאשר כל נקודה שווה שקל אחד, כך שהלקוח יודע בכל רגע מה הערך שצבר, בלי חישובים מורכבים ובלי הפתעות.

ההשוואה לflycard לפי יחס ההמרה הסטנדרטי באתר אל על (לא כולל מבצעים, בונוסים והטבות הצטרפות)

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מעבר מיידי ופשוט למחזיקי כרטיס פלייקארד קיימים

כאל מציעה תהליך מעבר פשוט במיוחד למחזיקי פלייקארד קיימים. הלקוחות יכולים להשתדרג לכרטיס flyall של כאל באופן מיידי בלחיצת כפתור אחת בדיגיטל או באמצעות שיחת טלפון פשוטה למוקד במספר 6311* המעבר מתבצע תוך שמירה על אותו מספר כרטיס, ואותו קוד סודי.

מעטפת הטבות פרימיום לנוסעים לחו"ל

הכרטיס משלב שורה של הטבות משלימות:

עמלת מט"ח מופחתת: עמלה של 1.0% בלבד על עסקאות במט"ח (הטבה משמעותית בהשוואה ל-2.5% המקובלים בשוק).

דמי כרטיס: פטור מלא מתשלום דמי כרטיס במהלך השנה הראשונה.

הטבה לטרקלין בנתב"ג: הטבה ייחודית בכניסה לטרקלין החדש בנתב"ג.

מנוי לוולט+ לשנה חינם: משלוחים חינם בוולט - הטבה בשווי 348 ₪

השקת FlyAll מציבה סטנדרט חדש בעולם התיירות והתעופה בישראל ומחזירה את הכוח לצרכן הישראלי, המעוניין למקסם את הערך בכרטיס האשראי שלו.FlyAll מעניק חופש בחירה וגמישות, ואפשרות לבחור בין חברות תעופה ומלונות שונים מבלי להיות "שבוי" של מותג אחד. מדובר באלטרנטיבה נגישה ומשתלמת במיוחד שצפויה לשנות את הרגלי הצריכה בענף.

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ההחזר הכספי בכפוף לתקנון, ערך נקודה = שקל אחד. פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה כפוף לתקנון. לא כולל מלונות בישראל. בהצגת הצעה במחיר נמוך מ BOOKING למוצר זהה לרבות

היקף השרות, מועד אספקה ותנאים מסחריים יושווה מחיר ההצעה הזולה. Flycard הוא סימן מסחר בבעלות אל על הנוסע המתמיד בע"מ. תכנית FlyAll אינה תכנית FLYCARD. מרגע המעבר לתכנית FlyAll לא תצבור עוד נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות שיבוצעו בכרטיס. וולט- כפוף בביצוע עסקה אחת לפחות ב90 יום. בכפוף לתנאי שירות מינוי Wolt+ בישראל, לשנה מההרשמה למינוי בפלטפורמת וולט, לאחר ביצוע עסקה ראשונה. בלעדי ללקוחות מסטרקארד בחו"ל משולב דיינרס בארץ - 1% עמלת מט"ח בקניות בחו"ל ובאתרי אונליין בשנה הראשונה. לאחר תום השנה הראשונה עמלת המט"ח בקניות בחו"ל ובאתרי אונליין תהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות התקפים מול כאל.

אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ. הנפקת הכרטיס ומסגרתו כפופה לאישור המנפיק