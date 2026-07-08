אזהרות מסע ( צילום: ב"מ )

בצעד משמעותי שעשוי להשפיע על שוק התעופה בישראל, הודיעה היום (רביעי) סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי (EASA) על ביטול אזהרת אזורי הסכסוך עבור מפעילי טיסות במזרח התיכון, ובכלל זה על השטח האווירי של ישראל. ההחלטה מגיעה על רקע הפסקת האש שהושגה במזרח התיכון והפחתה כללית במתיחות הביטחונית לטווח הקצר, כך נמסר מהסוכנות.

מדובר באזהרת מסע שפורסמה לראשונה עם תחילת מבצע "שאגת הארי" ומאז עודכנה מעת לעת. תוקפה של האזהרה פג היום, והסוכנות החליטה שלא להאריך אותה בעקבות השינויים באזור. על פי ההודעה הרשמית, ההחלטה התקבלה בשיתוף עם הנציבות האירופית והמדינות החברות באיחוד, לאחר הערכה מחודשת של סיכוני אבטחת התעופה. האזהרה הוחלפה בבולטין שמגדיר את המצב במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי ברמת סיכון בינונית בלבד. עם זאת, הסוכנות הוציאה בולטין נפרד לגבי איראן, עיראק ולבנון, שם עדיין מודגשים סיכונים גבוהים במרחב האווירי. "הנציבות האירופית ו-EASA, יחד עם המדינות החברות, ימשיכו לעקוב מקרוב אחר המצב כדי להעריך את האיומים והסיכונים המתפתחים", נכתב בהודעה הרשמית. השלכות על שוק התעופה תועד לראשונה אי פעם: כריש לבן נחשף במקום לא צפוי אריה רוזן | 13:27 "הזנחה אינטלקטואלית": הורים נשלחו למאסר בגלל חינוך ביתי אריה רוזן | 13:47 ההחלטה משמעותית במיוחד עבור חברות תעופה שטרם שבו לטוס בישראל ועדיין מתלבטות בעקבות הסכנות במזרח התיכון. כיום מפעילות 44 חברות תעופה טיסות לנתב"ג, אך חברות מרכזיות רבות עדיין נעדרות מהשוק הישראלי. בין החברות שעדיין לא חזרו לפעילות: אייר אינדיה, אייר קנדה ו-KLM; חברות הלואו קוסט איזיג'ט וריינאייר; וכן חברות התעופה האמריקאיות דלתא ואמריקן איירליינס, שלא צפויות לחזור לישראל לפני אוקטובר.

היעדרן של חברות אלו מצמצם את היצע הטיסות, בעיקר ליעדים באירופה ובצפון אמריקה, מגביל את התחרות בשוק ומשפיע על רמות המחירים ועל מגוון אפשרויות הטיסה העומדות בפני הטסים. ההקלה באזהרה האירופית עשויה להוביל לשיקולים מחודשים בקרב חברות אלו ולחזרה הדרגתית לפעילות בישראל.

המתיחות עם איראן ממשיכה

ההחלטה מגיעה בעיתוי מעניין, כאשר המתיחות בין ארה"ב לאיראן ממשיכה להסלים. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הכריז לאחרונה על סיום הפסקת האש ותקף בחריפות את איראן במהלך ביקורו באנקרה. "תקפנו אותם קשה הלילה", אמר טראמפ, תוך שהוא מתייחס לחילופי האש במצר הורמוז.

בנוסף, מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' ביטל ברגע האחרון ביקור מתוכנן בישראל, צעד שנתפס כקשור להסלמה עם איראן. למרות זאת, הסוכנות האירופית בחרה להקל באזהרות לגבי ישראל, תוך שהיא שומרת על אזהרות מחמירות לגבי איראן עצמה ומדינות שכנות.

הסוכנות הבהירה כי היא תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באזור ומצויה בכוננות לנקוט בפעולה במידת הצורך. ההחלטה משקפת הערכה שלמרות המתיחות האזורית, המצב הביטחוני בשמי ישראל השתפר דיו כדי לאפשר הקלה באזהרות לחברות התעופה האירופיות.