בנאום מכונן ומרגש בפני מאות נציגי 46 המדינות החברות בנציבות
האירופית, אורח הכבוד הגאון רבי ישראל מאיר לאו, נאם נאום מרגש ואמר לנוכחים: "לא ייאמן ש-80 שנה
לאחר שחרור אושוויץ, העם היהודי עומד מול מתקפה אנטישמית בכל העולם ומדברים מלחמה.
אנחנו רוצים שלום ואוהבים שלום" | הגרי"מ לאו שיבח את גרמן זכרייב, תומך עולם התורה על פעולותיו ועל יוזמת 'יום השחרור וההצלה' (חדשות, העולם היהודי)
47 נציגי מדינות החברות בנציבות האירופית, התכנסו לציון יום שחרור אושוויץ מידי המרצחים הנאציים | רבה של צרפת נאם ותקף בחריפות את המדינות: "גם בימי השואה וגם מאז יום שואת יהודי דרום ארץ ישראל - ככל שחלף הזמן, קמו מכחישי שואה רבים, כולל באקדמיה הנאורה, כדי לתלוש דפים מספר ההיסטוריה של האנושות, ולכן כאן המקום להעלות על נס את פועלו של ד"ר גבריאל גרמן זכרייב יוזם ומייסד "יום השחרור וההצלה". יום יחודי זה הנו אמירה נחוצה וזעקה של תודה לבורא העולם ותודה לכל הממשלות וחיילי בנות הברית שהיו שליחיו" | תיעוד וסיקור (העולם היהודי)
סגן נשיא הנציבות האירופית מרגריטיס שינאס בא לחזק את הקהילה היהודית ומוסדות החינוך בעיר שטרסבורג בצרפת והצהיר על מחויבות ונחישות מוסדות האיחוד לביטחונם ולתמיכה בישראל | רבה של שטרסבורג הגר"א ווייל שהיה ממארחיו הבהיר; "הוא הבטיח שמוסדות האיחוד עושים ויעשו כל שביכולתם למען השבויים בתיאום עם ישראל והאו"ם" (חדשות)