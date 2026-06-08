המצב הביטחוני המתוח והגבלות פיקוד העורף הותירו את חותמם על הכלכלה הישראלית. נתונים חדשים שפורסמו היום (שני) על ידי חברת שב"א, המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מצביעים על ירידה דרמטית בהוצאות הציבור הישראלי.

על פי הנתונים, בין השעות 8:00 עד 17:00 היום נרשמו במערכות שב"א הוצאות בסכום כולל של 990.89 מיליון שקלים בלבד. מדובר בירידה חדה של 23.4% לעומת יום שני בשבוע שעבר, שבו היקף ההוצאות הגיע לסכום של 1.293 מיליארד שקלים באותן שעות.

הגבלות פיקוד העורף השפיעו על המשק

הירידה המשמעותית בהוצאות מיוחסת בעיקר למצב הביטחוני המורכב ולהגבלות שהטיל פיקוד העורף על פעילות המשק ומקומות העבודה. ההסלמה מול איראן הובילה לכך שחלק ניכר מהציבור נמנע מלצאת לקניות ומפעילות צרכנית רגילה.

הנתונים מצטרפים למגמה שנצפתה בעבר במהלך תקופות מתיחות ביטחונית. כזכור, במהלך השבועות הראשונים של מלחמת "חרבות ברזל" נרשמו ירידות דומות בהוצאות הציבור, שהתאוששו בהדרגה עם חזרת המשק לשגרה.

מגמות מנוגדות בתקופות שונות

מעניין לציין כי בתקופות של שקט יחסי, הציבור הישראלי נוטה לחזור במהירות לרמות הצריכה הרגילות. רק לפני מספר ימים, עם הסרת המגבלות של פיקוד העורף, נרשמה עלייה חדה של 47% בהוצאות באשראי, כאשר הישראלים מיהרו לחזור לפעילות צרכנית רגילה.

הנתונים של היום מדגימים את הרגישות הגבוהה של הכלכלה הישראלית למצב הביטחוני, ואת ההשפעה המיידית של הגבלות פיקוד העורף על התנהגות הצרכנים. כאשר הציבור נדרש להישאר בקרבת ממ"דים ולהימנע מפעילות מיותרת, ההשפעה על היקף הקניות ניכרת באופן מיידי.

יצוין כי בעבר, במהלך ימי בחירות או חגים, נרשמו דווקא עליות בהוצאות הציבור, כאשר הישראלים ניצלו את ימי החופש לקניות. אולם במצב הביטחוני הנוכחי, המגמה הפוכה לחלוטין.