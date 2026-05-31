( צילום: יח"צ )

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) נתונים חדשים המצביעים על שינוי משמעותי בהרגלי הצריכה של הציבור הישראלי. על פי הנתונים, שנאספו מכלל חברות כרטיסי האשראי בישראל, נרשמה ירידה מתונה של 0.4% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי בחישוב שנתי לתקופה שבין פברואר לאפריל 2026.

אולם מאחורי הנתון הכללי מסתתרת תמונה מורכבת בהרבה. בעוד שבקטגוריות מסוימות נרשמה עלייה ניכרת, בענפים אחרים התרחשה צניחה דרמטית שמעידה על שינוי בסדרי העדיפויות של הצרכנים הישראלים. זינוק בהוצאות על מזון ומוצרי בסיס הנתונים מצביעים על עלייה משמעותית בהוצאות על מוצרי בסיס. בקטגוריית המזון והמשקאות, כולל שירותי אוכל, נרשמה עלייה של 6.8% בחישוב שנתי. מדובר בזינוק ניכר המעיד על כך שהציבור הישראלי מקדיש חלק גדול יותר מתקציבו למוצרי מזון. זעזוע: מעצר בחורי ישיבות בכבישים וכינוס חירום במוצ"ש חזקי שטרן | 29.05.26 ראו אתכם: המשטרה מפרסמת תמונות נהגים שנתפסו עם טלפון ביד קובי רוזן | 28.05.26 גם בקטגוריית מוצרי התעשייה, הכוללת הלבשה, הנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, חלה עלייה של 3.2% ברכישות. נתונים אלו מצביעים על כך שלמרות האתגרים הכלכליים, הציבור ממשיך להשקיע במוצרים אלו.

קנייה בכרטיס אשראי ( שאטרסטוק )

צניחה דרמטית בענף השירותים

בניגוד גמור למגמה בקטגוריית המוצרים, בקבוצת השירותים נרשמה ירידה בולטת של 7.9%. קטגוריה זו כוללת ביטוח, פנאי ובילוי, ושירותי ממשלה.

הנתון הדרמטי ביותר נוגע לענף התיירות והפנאי. במסגרת הירידה הכללית בענף השירותים, בולטת במיוחד צניחה חדה של 35.4% בחישוב שנתי בענף שירותי הטיסות, התיירות והאירוח. מדובר בירידה משמעותית המעידה על כך שהציבור הישראלי מצמצם באופן ניכר את הוצאותיו על נסיעות לחו"ל ושירותי אירוח.

ירידות נוספות בענפים שונים

מעבר לענף התיירות, נרשמו ירידות גם בענפים נוספים. ענף הדלק, החשמל והגז רשם ירידה של 2.0% בחישוב שנתי, בעוד שענף ההלבשה וההנעלה ירד ב-5.6%.

יצוין כי הלמ"ס מדגישה שהנתונים מנוכים מהשפעות עונתיות, חגים וימי פעילות, כדי לשקף את מגמת הצריכה האמיתית במשק. הניתוח נעשה תוך שימוש במודלים סטטיסטיים מתקדמים להסרת רעשים ולאמוד את המגמה המדויקת של הרגלי הצריכה.

כללי הזהב לרכישה ולא עגל(ת) הזהב ( צילום: Shutterstock )

מה מסבירים הנתונים?

השילוב בין העלייה בהוצאות על מוצרי בסיס כמו מזון לבין הצמצום המהותי בהוצאות על "מותרות" ושירותים, מסמן את המגמות הכלכליות המאפיינות את הציבור הישראלי בחודשים האחרונים. כאמור, הנתונים מתקבלים מכל חברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ומעובדים באמצעות כלים סטטיסטיים מתקדמים.

נתונים אלו מצטרפים לדיווחים נוספים שפורסמו לאחרונה על מצב האוכלוסייה בישראל ועל משבר הדיור, ומצביעים על תמונה כלכלית מורכבת המשפיעה על הרגלי הצריכה של הציבור.