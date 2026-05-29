"לא הוכחה רשלנות": נדחתה תביעת ענק נגד מעיני הישועה

פרק משפטי סבוך ומטלטל הסתיים השבוע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר נדחתה תביעה בסכומי עתק שהוגשה נגד המרכז הרפואי 'מעיני הישועה'. במרכז הפרשה: תינוקת שנולדה כפגה בשבוע 28 להריון וסובלת משיתוק מוחין, והאשמות כבדות שהוטחו בצוות הרפואי.

על פי הדיווח ב'גלובס', הורי הילדה טענו כי התנהלות רשלנית של הצוות הרפואי – בדמות אי-מתן סטרואידים להבשלת ריאות ועיכוב בלתי מספק של הלידה – היא שהובילה לנזק הנוירולוגי הקשה. לטענתם, טיפול נכון היה מונע את הסבל.

הזיהום שהחל ברחם

מנגד, מומחי בית החולים הציגו תמ שונה לחלוטין. השופטת אורלי מור-אל אימצה את עמדתם וקבעה בפסק דין מנומק כי אין קשר סיבתי בין הטיפול שניתן לבין הנזק שנגרם. למעשה, הוכח כי התינוקת סבלה מזיהום תוך-רחמי שגרם לפגיעה מוחית (PVL) עוד לפני שהאם הגיעה לבית החולים.

"סביר יותר שהנזק הנוירולוגי החל כבר בתוך הרחם", קבעה השופטת, תוך שהיא מנקה את הצוות הרפואי מאחריות ישירה לנזק. עם זאת, השופטת לא נותרה אדישה ומתחה ביקורת על חסרים בתיעוד הרפואי ועל כך שלא היתה בדיקה פתולוגית.

ביקורת על התיעוד

אולם השופטת הדגישה כי גם חסרים אלו לא היו משנים את המסקנה הסופית: הנזק לא נגרם כתוצאה מטיפול הצוות. פסק הדין מהווה תזכורת לכך שגם במקרים של תוצאות טרגיות, לא תמיד ניתן להצביע על רשלנות רפואית כגורם הישיר.

סופו של דבר, התביעה נדחתה במלואה, וההורים חויבו בהוצאות משפט בסך 60 אלף שקלים. המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין בנושא רשלנות רפואית שנדונו בשנים האחרונות, כאשר בתי המשפט נדרשים לאזן בין כאב המשפחות לבין הצורך להוכיח קשר סיבתי ברור.