3.5 מיליון ש"ח בגלל רשלנות: המחדל בשיבא שהפך יולדת לנכה

תינוק בחדר לידה ( צילום: שאטרסטוק )

שמונה שנים של מאבק משפטי עיקש הגיעו השבוע לסיומם בפסק דין מהדהד שחשף מחדל רפואי חמור בתוך אחד המוסדות הרפואיים הגדולים בישראל. מה שהתחיל כהמתנה מורטת עצבים בחדר הלידה, הסתיים בנכות קשה ובלתי הפיכה ליולדת בת 37, ובהחלטה תקדימית של בית המשפט המחייבת את בית החולים שיבא לשלם פיצוי עתק של כ-3.5 מיליון שקלים בגין רשלנות מקצועית.

האירוע המצער התרחש בשנת 2018, כאשר היולדת הגיעה לבית החולים לקראת הלידה. במהלך שעות ארוכות של המתנה בחדר הלידה, התרחשה שורה של כשלים חמורים שהותירו את האישה במצב רפואי קשה שממנו היא סובלת עד היום. בית המשפט קבע כי התרשלות הצוות הרפואי היא הגורם הישיר לנזקים העצביים הקבועים שנגרמו לה. התעלמות מהימשכות הלידה בית המשפט הצביע על שורה של ליקויים חמורים בהתנהלות הצוות הרפואי. הליקוי המרכזי שנקבע היה היעדר התייחסות עניינית לעצירת הלידה במשך שעות ארוכות, מה שהוגדר כהפרה בוטה של חובת הזהירות. היולדת העידה כי שהתה בחדר שעות רבות מבלי שרופא בדק אותה, למרות המצב המורכב שבו היתה נתונה. בעדותה בפני בית המשפט תיארה היולדת כיצד לאחר שעות של שקט יחסי, נכנסו לחדר חמישה רופאים בלחץ רב. "מחדר רגוע נהיה חדר מלא וכולם לחוצים, ואני לא מבינה מה קורה", העידה. התיאור הדרמטי הזה חשף את חומרת המצב שהתפתח בשל ההתעלמות מהסימנים המדאיגים.

בית החולים שיבא ( צילום: עמוד הטוויטר של בית החולים )

נזקים עצביים קבועים

השופטת קבעה כי התרשלות הצוות, שהותיר את היולדת במצב רפואי בלתי תקין במשך זמן ממושך, היא הגורם הישיר לנזקים העצביים הקבועים שמהם היא סובלת עד היום. הפיצוי המיליוני שנפסק אמור לכסות את אובדן כושר העבודה, עלויות הטיפול והנזק הכבד שנגרם לאישה שחייה השתנו לבלי היכר באותו לילה.

יצוין כי מקרים של רשלנות רפואית אינם נדירים במערכת הבריאות, אך פסק הדין הנוכחי בולט בחומרתו ובסכום הפיצוי הגבוה שנקבע. המקרה מדגיש את החשיבות הקריטית של ערנות רפואית ומעקב צמוד אחר יולדות, במיוחד כאשר מתעוררים סימני אזהרה.

לקחים למערכת הבריאות

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים בהם בתי משפט מחייבים מוסדות רפואיים בפיצויים גבוהים בגין רשלנות. כפי שציינו מומחים בעבר, הגשת תביעת רשלנות רפואית דורשת הוכחת קשר סיבתי ישיר בין הרשלנות לנזק שנגרם, והמקרה הנוכחי מהווה דוגמה ברורה לכך.

בית החולים שיבא, הידוע כאחד המוסדות הרפואיים המובילים בארץ ואף דורג לאחרונה במקום השביעי בעולם, טרם הגיב באופן רשמי לפסק הדין. המקרה מהווה תזכורת חשובה לכל המערכת הרפואית לגבי החשיבות של ערנות מתמדת ומעקב צמוד אחר מטופלים, במיוחד במצבים רגישים כמו לידה.

מבית החולים שיבא נמסר בתגובה: "המרכז הרפואי שיבא ידוע בשיעור נמוך משמעותית מהמקובל בעולם של קרעים לדניים. זאת בזכות גישה מקצועית הנהוגה בשיבא, של מצוי כלל הפעולות על מנת להימנע ככל הניתן משימוש במכשירים ואמצעים לא טבעיים במהלך הלידה, ומתוך שאיפה לאפשר ליולדת חווית לידה אופטימלית - זאת תוך הקפדה בלתי מתפשרת על שלומם ובטיחותם של האם והילוד. נמשיך להעניק את הטיפול המקצועי, הבטוח והמיטבי ביותר לכלל מטופלינו".