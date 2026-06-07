"גירסה רוויה סתירות": מפיק חרדי ישלם מאות אלפי שקלים ליזם

סכסוך כספי סביב הפקת 'ועידת ההלכה המרכזית' הגיע לסיומו בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, עם פסיקה חלוטה שמשמיעה קול ברור בעולם הפרסום וההפקות. בפסק דין נוקב, דחה בית המשפט את ערעורו של מי שנטען כי אחראי לחובות ההפקה, וקבע כי עליו לשאת בתשלום מלא עבור האירוע שנערך באקספו תל אביב.

בבסיס הפרשה עמדה תביעה שהגיש היוזם של האירוע נגד המפיק, לאחר שהאחרון סירב לשלם את יתרת החוב שנותרה לאחר האירוע, בסך כ-207,938 שקל. לפי כתב התביעה, היוזם והנתבע הכירו בעקבות לימודים משותפים בישיבות, והתקשרו בהסכמה להפקת האירוע.

תכתובות וקובץ אקסל כראיות מכריעות

בעוד היוזם הציג תכתובות וקובץ אקסל שיתופי שבו אישר המפיק את התקציבים בזמן אמת, טען הנתבע בבית המשפט כי הוא שימש כ'מתווך' בלבד בין העמותה לבין המפיק, וכי האחריות אינה מוטלת עליו. לטענתו, הוא לא היה הגורם המחייב בעסקה.

השופטת יעל מושקוביץ לא קיבלה את גרסתו של המפיק, וציינה בפסק הדין כי היא 'רוויה סתירות'. בית המשפט העדיף באופן חד-משמעי את גרסתו של היוזם, וקבע כי עצם אישור התקציב מראש על ידי המפיק מייתר את הצורך בהצגת קבלות פרטניות לכל הוצאה.

הפסיקה מדגישה עיקרון חשוב בדיני חוזים: כאשר צד מאשר תקציב בכתב ובזמן אמת, הוא מקבל על עצמו אחריות משפטית מלאה לתשלום, גם אם לא נחתם חוזה פורמלי. התכתובות הדיגיטליות וקובץ האקסל המשותף שימשו כראיות מכריעות להוכחת ההתחייבות.

מכה כלכלית כואבת למפיק

בסופו של ענין, מדובר במכה כלכלית כואבת למפיק, שחויב לשלם את מלוא סכום החוב בתוספת ריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 25 אלף שקל. אליהם נוספו 5,000 שקלים בגין הוצאות הערעור בבית המשפט המחוזי, שם ניסה המפיק להתגונן מפני החיוב.

הפסיקה מהווה תזכורת חשובה לכל העוסקים בתחום ההפקות והאירועים: הבנות בעל פה או בקבצים דינמיים – עשויות להפוך להתחייבות משפטית מחייבת. בעולם שבו תקשורת דיגיטלית היא הנורמה, כל אישור בכתב, גם בווטסאפ או באקסל משותף, עלול להיחשב כהתחייבות חוזית מלאה.

יצוין כי פסקי דין דומים ניתנו בעבר בתחום הנדל"ן והעסקים, כפי שעולה מפסיקה בצפת שבה נאכף הסכם מכר למרות טענות להטעיה, ומפסק דין נגד איכילוב שבו נקבע כי חוסר רגישות והמתנה ממושכת מהווים אטימות פסולה.

עבור מפיקים ויזמים בעולם האירועים החרדי, הפסיקה מציבה סטנדרט ברור: כל התחייבות, גם אם לא נחתמה בחוזה פורמלי, מחייבת עמידה בה. המסר לעולם ההפקות הוא חד-משמעי – אחריות מקצועית וכספית מתחילה ברגע שניתן אישור לתקציב, ולא רק בחתימה על מסמך רשמי.