הרוחות ביישוב אלון שבות מסרבות להירגע לאחר שאמש פשטו עשרות מפגינים חרדים קיצוניים על חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג.

בראיון לדב אייכלר בתוכנית "מסכמים שבוע" בכאן מורשת, ביקש הרב יעקב מדן לצנן את הלהבות בכל הנוגע לתיאור הנזק הפיזי שנגרם לבית משפחת סולברג.

הרב מדן, שביקר בבית השופט מיד לאחר סיום ההפגנה, הבהיר כי למרות חומרת המעשה, התיאורים על "חורבן" רחוקים מהמציאות.

"בואו לא נגזים, הבית קיים", הצהיר הרב מדן בראיון. לדבריו, אף שנופצו מספר חלונות ועציצים בחצר, השימוש במושגים כמו הרס טוטאלי הוא שגוי מיסודו: "להגדיר את זה הרס וחורבן זו הוצאת דיבה. אנחנו כועסים על האנשים האלה אבל לא צריך להפריז".

הרב מדן הרעיף שבחים על אישיותו של השופט סולברג, "מודבר בשופט תלמיד חכם, צדיק וחסיד". לדברי ראש הישיבה, סולברג הוא שופט שפועל לפי עקרונות הצדק עוד לפני שהוא פונה לספר החוקים. הרב מתח ביקורת חריפה על המגמה בחברה הישראלית של היטפלות לאנשי ציבור, וכינה זאת "פגם שקורה בכל חברה שלנו".