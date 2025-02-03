בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)
במהלך דיון הבוקר (שני) בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס אמר תת-אלוף שי טייב, שאמון על גיוס החרדים בצה"ל, כי "נכון ל-20 בינואר, מספר המתייצבים מתוך 3,000 הצווים הראשונים שנשלחו, עומד על 461 | יו"ר הועדה ח"כ יולי אדלשטיין אמר כי באיזה שהוא שלב, במידה ולא יעמדו ביעדים יש לשקול את ביטול הפטורים (חוק הגיוס)
53 ימים אחרי שהובהל לבית החולים במצב אנוש, אלישע מדן, השתחרר היום מבית החולים והוא עובר למחלקת שיקום | "הנס הכי גדול שהיה לי, שבסוף אישרו ליסעור לקחת את כל ארבעת הפצועים והוא הנחית אותי פה עם כל הפצועים", סיפר (חדשות)
הרב יעקב מדן, ראש ישיבת 'הר עציון' הציונית דתית ופובליציסט מוכר, טוען כי דמו של המגזר החרדי הותר. במאמר שפרסם הרב מדן ב'מקור ראשון', נכתב כי הבאים בתור אחרי המגזר החרדי, הם בני המגזר הדתי לאומי: "הציבור החרדי כרגע נרדף, לאחר שיצליחו להדיר אותו מהחברה, יבוא תורנו" (חרדים)