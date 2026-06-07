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אני פוליטיקאי?

"הבטחת לי ראש ישיבה": דין תורה דרמטי בין רעייתו של אריה דרעי למרן הרב עובדיה יוסף

בראיון גלוי לב חושף יו"ר ש"ס אריה דרעי את המאבק המשפחתי מאחורי כניסתו לפוליטיקה ואת ה"דין תורה" המפתיע שקיימה אשתו מול הרב עובדיה יוסף | דרעי מספר על החלום המקורי שלו כבן ישיבה: 'להקים ישיבת חברון לספרדים' | וגם למה הרגיש בן חורין דווקא ששערי הכלא נסגרו אחריו? (חדשות בארץ)

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אריע דרעי בראיון לעודד הרוש בערוץ 14 (צילום: מסך)

, האיש המזוהה יותר מכל עם הפוליטיקה החרדית-ספרדית, מעיד על עצמו שמעולם לא שאף להגיע לזירה הציבורית, בראיון לעודד הרוש בערוץ 14 הוא מספר:

"אם חלמתי להיות בפוליטיקה? לא חלמתי להיות בפוליטיקה. זה לא הייתה שאיפה שלי, החלום שלי באמת היה להקים ישיבה... ישיבת חברון לספרדים... כיוון שהיינו מיעוט קטן שם. רציתי לעשות ישיבה כזאת יותר גדולה מישיבת חברון... שזה היה חלום שלי".

דרעי מתאר: "אשתי לקחה אותי, היא לקחה בן ישיבה שהולך להיות ראש ישיבה. זה מה שחלמה וזה מה שהיא הייתה בטוחה".

כאשר מרן הרב עובדיה יוסף החל "לדחוף אותו בכוח" לתפקידים ציבוריים, יפה לא נותרה אדישה. "היא כעסה על זה מאוד".

אני פוליטיקאי?

הרב עובדיה, שהיה "מאוד בעל רגש", ראה את דמעותיה ולקח את הדברים ברצינות רבה. תשובתו הייתה: "זה נכון, הבטחתי לך, אבל קיימתי את ההבטחה שלי הרבה יותר ממה שהבטחתי לך", אמר לה הרב. "הבטחתי לך שהוא יהיה ראש ישיבה גדול? הוא עכשיו מקיים הרבה ישיבות בשביל הרבה ראשי ישיבות".

כשנשאל האם אשתו התרצתה מכך שקיבלה "פוליטיקאי" במקום ראש ישיבה, הוא מיהר להבהיר: "אין אצלנו מושג של פוליטיקאי".

דרעי מסביר כי גם כלפי מרן הרב עובדיה יוסף, הכינוי "פוליטיקאי" הוא בלתי נתפס: "הרב עובדיה, אתה יכול לכנות אותו פוליטיקאי? חס וחלילה! למה בכל זאת הוא הקים את ?"

עבור דרעי, העשייה הציבורית היא המשך ישיר של עולם התורה, והוא מסכם בסיפוק: "ברוך השם, אני מאוד שמח שהיה לי חלק לא מבוטל בהקמת עולם התורה הספרדי".

יפה דרעי (צילום: פלאש 90)

כמה אתם משלמים?

הקשר בין דרעי למרן הרב עובדיה יוסף החל כשדרעי היה בן 17 בלבד, תלמיד בישיבת חברון. שם הוא הכיר את הרשל"צ הרב דוד יוסף, והשניים הפכו לחברים קרובים. הרב דוד הציע לו את מה שדרעי מכנה "הצעת חיי": לבוא ללמד את אחיו הקטן, שהיה אז כבן 10, שיעורי גמרא נוספים שלוש פעמים בשבוע.

דרעי לא מיהר להסכים רק בשל הכבוד שבקרבת הראשון לציון. "הייתי חצוף קטן וגם הייתי זקוק לזה", הוא משחזר, ומספר כי שאל מיד: "כמה אתם משלמים? כמה משלמים? אני לא עובד בחינם". חברו, הרב דוד יוסף, הופתע: "מה, אבא שלי הראשון לציון נותן לך כבוד ואתה שואל כמה זה עולה?"

אחת לכמה שבועות היה מגיע לקבל את שכרו מהרב עובדיה עצמו. דרעי היה מנשק את ידו של הרב, והרב היה שואל: "כמה אני חייב לך?"

דרעי נזכר כיצד היה מוציא פתק עם רישום מדויק של השעות, למשל "20 שעות", ומרן היה ניגש לספרייתו העצומה. "והוא מהספרים הישנים מוציא איזה ספר, היו לו שמה שטרות וסופר לי... זו התמונה שנשארה לי"

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף (צילום: לע"מ)

"מהתקופות הטובות בחיי": החירות מאחורי הסורגים

למרות התנאים הפיזיים הקשים, דרעי מגדיר את תקופת מאסרו כ"מהתקופות הטובות ביותר בחיי". הוא מסביר כי העומס הציבורי והמשפטי התיש אותו: "אני בן אדם ורוצה כבר להשתחרר מזה, תנו לי לחיות... לא יצא לי יום אחד להיות לבד".

ברגע הכניסה לכלא, הוא חווה תחושת שחרור: "כשנכנסתי למעשיהו וסגרו עליי את השערים... פתאום אני אומר לקדוש ברוך הוא: 'אה, שחררת אותי עכשיו, אני כבר לא חייב'... פתאום הרגשתי שיצאתי לחירות".

בכלא הוא התמסר ללימוד והעביר "תשעה שיעורים ביום". השיעור הפופולרי ביותר היה "סיפורי צדיקים" בלילה, אליו נמשכו אפילו אסירים מהאגפים הסמוכים: "היו אפילו ערבים שבאגף השני היו באים לשמוע... והיו מבסוטים מהסיפורים הללו". ככה זה, מסיים דרעי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"

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25
יותר טוב ככה, אם הערב רב הזה היה מתכסה באיצטלא של ראש ישיבה, הנזק ממנו היה הרבה יותר גדול
א. מ. ד.
24
צריך לבקש משיח
חרדי
23
שום דבר אתה אריה דרעי וחיים ביטון וצביקה כהן כולכם סוסים ישנים צריך להחליף אותכם דחוף
דוד
קנאי עצניק מסכן אפס מאופס שלא עשית אלפית למען ציבור בני התורה מכל אחד מהם...
דוד
צודק, מה קפצת עליו עם הקנאי. אולי הוא קנאי, אבל כבודו מהטנזים?
משה
22
זה היה פעם, היום הוא סוגר הרבה ישיבות למען שלמות גוש הימין
שי
מי אתה בכלל שתדבר על שד''ר שעושה כדברי רבותינו מועצת חכמי התורה.
דוד
אמר דובר הטנזים😂
ראובן
21
עמלי התורה בסכנת מעצר יום יומית, משפחותיהם נרדפות עד צוואר, ולראש ממשלת ישראל ולימין, שקיבלו השלטון מהחרדים לא אכפת. דרעי, כמנהיג ציבור, רוץ אתה וכל יתר נציגי המפלגות החרדיות לראש הממשלה ותאמר לו עד כאן. לא נסכים יותר, שהציבור החרדי ובמיוחד עולם התורה יהיה למרמס. נבחרתם ,בראש וראשונה להגן על עולם ה
שלומי
20
חבל שהשתחררת, היית נשאר במעשיהו גם היית לומד וגם מישהו אחר היה מציל אולי את עולם התורה
שכי
אולי תלך מבמקומו לכלא ותאמין שיהיה יותר טוב בעולם
דוד
אמר דובר האנזים😂
שלמה
19
דרעי לך הביתה! אתה ממשיך לתת גב לביבי שלכאורה צחק עלינו כל הקדנציה הזו. דרעי אתה לא ראש ישיבה ואתה לכאורה שם קצוץ על כל הרבנים. לך הביתה עם ביבי והימין.
משה
18
יח"צ יח"צ יח"צ יח"צ
יח"צן
17
אנחנו רוצים תורה ובני ישיבות ללא מעצרים. לא מעניין אותנו ימין.
אודי
16
איזה שטויות! אני גם למדתי איתו בחברון וגם ישבתי איתו בכלא, אף פעם לא למד מילה! לא פעם שיחקתי איתו שש-בש בכלא. ומה זה "נמשכו אסירים מהאגפים הסמוכים"? ממתי ניתן לדלג מאגף לאגף? אף אסיר לא יודע מה נעשה בכלא חוץ מבאגף שלו! [ואם יש מידע זה עובר מבחוץ!]. איך יכול להיות ראש ישיבה, לא אשכח בשנות ה-90 איך ה
james

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