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"זה לא יקרה"

דרעי הבהיר: החרדים לא יפרקו את השותפות עם הימין למרות משבר הגיוס

יו"ר ש"ס אריה דרעי הבהיר בראיון: החרדים לא יפרקו את השותפות עם הימין | בנוסף הסביר את עמדת התנועה בנושא גיוס חרדים לצבא, ומדיניות תורתו אומנותו (בארץ)

יו"ר ש"ס אריה דרעי (צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

יו"ר ש"ס הצהיר בראיון בתוכנית 'שיחה' עם עודד הרוש בערוץ 14 כי יהדות התורה וש"ס לא יפרקו את השותפות עם הימין למרות משבר הגיוס.

"זה לא יקרה", קבע בתשובה לשאלה של המראיין בנושא. בהתייחסותו לחוק הגיוס אמר דרעי, "מעולם לא הובלנו חוק שמי שחרדי לא הולך לצבא. תזכור, כל החוקים, כל הזמן, לאורך כל השנים אמרנו שרק מי שתורתו אומנותו, כלומר רק מי שלומד שימשיך ללמוד".

כשנשאל מה לגבי חרדי שלא לומד הגיב: "אני אומר להם שאנחנו דואגים לדאוג למה שלא היה עשרות שנים - שהצבא יבטיח שמי שנכנס חרדי, יוצא חרדי. וזה התפקיד שלנו. ואני מקווה שסוף סוף נצליח".

"הצבא כל השנים זלזל בזה", הוסיף דרעי. לדבריו, "הם לא רצו אותם. כמו שהם לא אוהבים את החיילים של הציונות הדתית. משנים להם הכל שם. הם לא אוהבים את הקצינים שלהם ולא את החיילים שלהם".

"אבל למרות הכל, אין ספק שהצבא צריך היום יותר לוחמים ולכן הוא לוקח היום ברצינות יותר, מוכן להשקיע יותר ולא רק בגלל שהדרג המדיני לוחץ אותם אלא כי גם הוא הבין את הצורך", סיכם יו"ר ש"ס.

בנימין נתניהואריה דרעיראיוןימיןערוץ 14

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