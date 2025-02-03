נציגי הזרמים השונים בחברה הישראלית התכנסו לפאנל נדיר וסוער בתוכנית 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי, לדיון על מהות יום העצמאות והפרדוקס החרדי - ישראלי, אך עד מהרה הדיון הפך לזירת עימות סוערת | משתתפי הדיון: ח"כ יצחק פינדרוס, ח"כ לשעבר מוסי רז, בנצי גופשטיין, צוריאל קריספל, הרב יונה מרצבך והרב גיא אלאלוף • צפו במשדר המלא והסוער (אולפן כיכר)
סקר דעת קהל שנערך ברקע פגישתם הצפויה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, חושף רוב גדול בעד הצעת טראמפ להעברת אוכלוסייה אזרחית מרצועת עזה למדינות אחרות | בקרב מצביעי ה״שמאל״, ישנו רוב המביע הסתייגות מהרעיון או מהמוסריות שלו (מדיני)
במאמרים קודמים עסקנו בעיקר ברקע למלחמה ובאפשרויות ההתפתחות שלה והאתגר המדיני, במאמר זה ננסה להבין את השינויים הצפויים בחברה הישראלית לאור המלחמה הנוכחית | מוסכם כי המלחמה שינתה תפיסות עולם ביחס לערביי ארץ ישראל, קרי הפלסטינים, והסיכוי לנהל לצידם אורח חיים נורמטיבי | האם לעד נחיה על חרבנו? (צבא)
מעולם לא הייתה כאן כזו רוח גבית ומעודדת של התקשורת להפגנה כנגד השלטון. מעולם לא היו כאן ראשי ממשלה לשעבר, שרים, קצינים בכירים שקראו בקול גדול למרוד בממשלה - אבל ההפגנה הגדולה באמת לא היתה בכיכר הבימה (מאמרים)
יו"ר 'הציונות הדתית', בצלאל סמוטריץ', הודיע אמש לראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, כי הוא מוותר לאריה דרעי על תפקיד שר האוצר וכעת הוא מבקש לידיו את תפקיד שר הביטחון • סמוטריץ' נערך לתפקיד ונפגש עם בכירים לשעבר במערכת הביטחון (פוליטי)