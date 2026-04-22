בפורמט מיוחד ומורכב, לרגל יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, התכנסו ב'אולפן כיכר השבת' נציגי הזרמים השונים והבולטים בחברה הישראלית, במסגרת התוכנית "כיפות שחורות". הדיון, שעסק במהותו של יום העצמאות, הפך במהרה לזירת עימות מרתקת על דמותה של המדינה, חובת הגיוס והפרדוקס החרדי-ישראלי.

היום הזה: נס גלוי או אתגר מורכב? את הדיון פתח הרב גיא אלאלוף, ראש קהילה ומרצה, שהגדיר את יום העצמאות כ"נס עצום של שיבת ישראל לארצו" וכ"תחילת הגאולה". לדבריו, בפרספקטיבה של 78 שנה, עם ישראל רק מתקדם בתורה וביראת שמיים. מנגד, ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה) הביע רגשות מעורבים. "זה היום שהתחיל בו האתגר מול תנועה שמנסה להגדיר את העם היהודי לא על ידי תורתו", הסביר. פינדרוס הדגיש כי המאבק על שימור היהדות נמשך מדי יום. בנצי גופשטיין, יו"ר ארגון להב"ה, בחר במושגים תורניים שונים: "יום העצמאות הוא יום של קידוש השם. כשעם ישראל מושפל זה חילול השם, וכשהוא זוקף קומה זה קידוש השם". הוא אף ציין כי המדינה קמה מכוח נס, שכן "קטנים היינו מול ערבים רבים".

סערת הגיוס: "אחיכם יוצאים למלחמה ואתם תשבו פה?"

הנושא הנפיץ ביותר על השולחן היה סוגיית השירות הצבאי. צוריאל קריספל, איש ש"ס המכהן כמנכ"ל "מועצת בתי העלמין" בירושלים, יצא במתקפה חסרת תקדים על המגזר החרדי בעקבות אירועי השביעי באוקטובר: "זו בעיה אמיתית של חלק מעולם התורה שלא השכיל לקום ולומר - חבר'ה עד כאן. חובתו של כל יהודי שלא יושב בבית המדרש להצטרף למערכה... אחינו נהרגים ומי ימלא את החלל? זה חטא שצריך להכות עליו".

מולו הציב הרב יונה מרצבך, איש 'הפלג הירושלמי' וראש כולל קדושי דרמשטט

עמדה שמרנית וחשדנית כלפי המערכת הצבאית. מרצבך השווה את הגיוס לסכנה רוחנית של ממש, כשהוא משתמש במטאפורה על אדם הנשלח למצווה אך נחשף לספרי מיסיון ופיתויים. "המטרה שלהם היא שהחרדים יהיו קצת פחות עצמאיים ותחת חינוך חילוני", טען.

משל "תיבת נח"

בתגובה לביקורת על הסתגרות הציבור החרדי, הציג ח"כ פינדרוס את האסטרטגיה של גדולי ישראל בקום המדינה - 'תיבת נח'. לדבריו, "הדרך היחידה לשרוד את המבול של התנועה שרוצה למחוק את זכר היהדות היא מערכת חינוך עצמאית ועולם הישיבות". פינדרוס הודה ביושר: "בתיבת נח מסריח בפנים, אין אור ומריחים את זבל החיות - זה לא נעים, אבל אין דרך אחרת לשרוד את אתגרי הזמן".

הוויכוח על הגדרת העם: עם או דת?

הדיון גלש גם למחלוקת היסטורית בין ח"כ לשעבר מוסי רז (מרצ) ליתר המשתתפים. רז הגדיר את הציונות כמימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית על פי משפט העמים. הוא הביע חשש עמוק לעתיד המדינה, באומרו: "אני חושב שאנחנו מטפסים על מצדה".

פינדרוס וגופשטיין חלקו עליו מכל וכל. פינדרוס טען כי התנועה הציונית ניסתה ליצור "עם ככל העמים" כתחליף ליהדות, בעוד גופשטיין הדגיש כי עם ישראל הוא "גוי קדוש" והקשר לארץ ישראל הוא מהותי ולא רק פוליטי.

בין האישי לאידיאולוגי

למרות הטונים הגבוהים, פינדרוס ביקש להבהיר כי הוויכוח הוא אידיאולוגי ולא אישי. "מעולם לא היה יחס לא מכבד כלפי הפרט היהודי... הנושא הוא רק הוויכוח האידיאולוגי", אמר, וציין כי הוא מכבד כל חייל וקצין ברמה האישית. הוא אף שיתף זיכרון אישי על המורכבות שחווה כילד שחונך בערכים אלו מול המציאות הישראלית.

