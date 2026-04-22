יום העצמאות ב"כיפות שחורות": זירת עימות מרתקת על דמותה של המדינה והפרדוקס החרדי-ישראלי

נציגי הזרמים השונים בחברה הישראלית התכנסו לפאנל נדיר וסוער בתוכנית 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי, לדיון על מהות יום העצמאות והפרדוקס החרדי - ישראלי, אך עד מהרה הדיון הפך לזירת עימות סוערת | משתתפי הדיון: ח"כ יצחק פינדרוס, ח"כ לשעבר מוסי רז, בנצי גופשטיין, צוריאל קריספל, הרב יונה מרצבך והרב גיא אלאלוף • צפו במשדר המלא והסוער (אולפן כיכר)

יום העצמאות ב'כיפות שחורות' | המשדר המלא

בפורמט מיוחד ומורכב, לרגל יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, התכנסו ב'אולפן כיכר השבת' נציגי הזרמים השונים והבולטים בחברה הישראלית, במסגרת התוכנית "כיפות שחורות". הדיון, שעסק במהותו של יום העצמאות, הפך במהרה לזירת עימות מרתקת על דמותה של המדינה, חובת הגיוס והפרדוקס החרדי-ישראלי.

היום הזה: נס גלוי או אתגר מורכב?

את הדיון פתח הרב גיא אלאלוף, ראש קהילה ומרצה, שהגדיר את יום העצמאות כ"נס עצום של שיבת ישראל לארצו" וכ"תחילת הגאולה". לדבריו, בפרספקטיבה של 78 שנה, עם ישראל רק מתקדם בתורה וביראת שמיים.

מנגד, ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה) הביע רגשות מעורבים. "זה היום שהתחיל בו האתגר מול תנועה שמנסה להגדיר את העם היהודי לא על ידי תורתו", הסביר. פינדרוס הדגיש כי המאבק על שימור היהדות נמשך מדי יום.

בנצי גופשטיין, יו"ר ארגון להב"ה, בחר במושגים תורניים שונים: "יום העצמאות הוא יום של קידוש השם. כשעם ישראל מושפל זה חילול השם, וכשהוא זוקף קומה זה קידוש השם". הוא אף ציין כי המדינה קמה מכוח נס, שכן "קטנים היינו מול ערבים רבים".

סערת הגיוס: "אחיכם יוצאים למלחמה ואתם תשבו פה?"

הנושא הנפיץ ביותר על השולחן היה סוגיית השירות הצבאי. צוריאל קריספל, איש ש"ס המכהן כמנכ"ל "מועצת בתי העלמין" בירושלים, יצא במתקפה חסרת תקדים על המגזר החרדי בעקבות אירועי השביעי באוקטובר: "זו בעיה אמיתית של חלק מעולם התורה שלא השכיל לקום ולומר - חבר'ה עד כאן. חובתו של כל יהודי שלא יושב בבית המדרש להצטרף למערכה... אחינו נהרגים ומי ימלא את החלל? זה חטא שצריך להכות עליו".

מולו הציב הרב , איש '' וראש כולל קדושי דרמשטט

עמדה שמרנית וחשדנית כלפי המערכת הצבאית. מרצבך השווה את הגיוס לסכנה רוחנית של ממש, כשהוא משתמש במטאפורה על אדם הנשלח למצווה אך נחשף לספרי מיסיון ופיתויים. "המטרה שלהם היא שה יהיו קצת פחות עצמאיים ותחת חינוך חילוני", טען.

משל "תיבת נח"

בתגובה לביקורת על הסתגרות הציבור החרדי, הציג ח"כ פינדרוס את האסטרטגיה של גדולי ישראל בקום המדינה - 'תיבת נח'. לדבריו, "הדרך היחידה לשרוד את המבול של התנועה שרוצה למחוק את זכר היהדות היא מערכת חינוך עצמאית ועולם הישיבות". פינדרוס הודה ביושר: "בתיבת נח מסריח בפנים, אין אור ומריחים את זבל החיות - זה לא נעים, אבל אין דרך אחרת לשרוד את אתגרי הזמן".

הוויכוח על הגדרת העם: עם או דת?

הדיון גלש גם למחלוקת היסטורית בין ח"כ לשעבר מוסי רז (מרצ) ליתר המשתתפים. רז הגדיר את הציונות כמימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית על פי משפט העמים. הוא הביע חשש עמוק לעתיד המדינה, באומרו: "אני חושב שאנחנו מטפסים על מצדה".

פינדרוס וגופשטיין חלקו עליו מכל וכל. פינדרוס טען כי התנועה הציונית ניסתה ליצור "עם ככל העמים" כתחליף ליהדות, בעוד גופשטיין הדגיש כי עם ישראל הוא "גוי קדוש" והקשר לארץ ישראל הוא מהותי ולא רק פוליטי.

בין האישי לאידיאולוגי

למרות הטונים הגבוהים, פינדרוס ביקש להבהיר כי הוויכוח הוא אידיאולוגי ולא אישי. "מעולם לא היה יחס לא מכבד כלפי הפרט היהודי... הנושא הוא רק הוויכוח האידיאולוגי", אמר, וציין כי הוא מכבד כל חייל וקצין ברמה האישית. הוא אף שיתף זיכרון אישי על המורכבות שחווה כילד שחונך בערכים אלו מול המציאות הישראלית.

התשובה שהכי יפה שקראתי היא של הרבי מלובביץ זיע'א כדאי שגם אתם תקראו ובתמצית היום הזה הוא בהחלט יום גדול עם מלא ניסים עצומים שהיו ולא צריך להיות עיורים שראינו גם בזמן האחרון אךשהמדינה לקחה את זה לכוחי ועוצם ידי אז זה נהפך ליום גרוע
יהודי פשוט
אנחנו צריכים אחדות לא צעקות החיילים הם אחים שלנו ומי שלומד תורה הוא החייל הכי גדול למה לריב? צריך לאהוב כל יהודי ויהודי אבל לא לוותר על קוצו של יו"ד בחינוך הטהור של הילדים שלנו
בעדני
פינדרוס צודק במיליון אחוז עדיף הריח של תיבת נח עם התורה הקדושה מאשר הריח של הרחוב החילוני והכפירה שבחוץ רק התורה שומרת על עם ישראל
רוני
סרגובסקי נראה כמו מישהו שנקלע לתאונה בין משאית של ספרי קודש לאוטובוס של מרצ מזל שבנצי גופשטיין היה שם כדי לוודא שאף אחד לא מתבולל במהלך הפסקת הפרסומות
שימי
מה זה, האולפן נהיה ספינה של נח? פינדרוס נשמה שלי אם בתיבה שלך מסריח תביא קצת בושם של ערק, קצת קציצות של אמא יהיה ריח של גן עדן ומוסי רז יא באבא תפסיק לטפס על המצדה בוא תאכל מופלטה ותירגע
יאיר
המסקנה מהפאנל ברורה מוסי רז רוצה מדינה בלי יהדות והפלג הירושלמי רוצה יהדות בלי מדינה אנחנו הציבור החרדי השפוי נמשיך לשבת בתיבת נח של התורה נתפלל על החיילים שלנו ונדע שהנס הכי גדול הוא ששרדנו את כל המבולים האלו ב-78 שנה
ברקאי
מישהו ראה את אייל ציונוב? הוא בטח התחפש לנח ויושב בתיבה של פינדרוס ומחלק ברכות לחיות
עומר
מוסי רז מתלונן על הריח בתיבה של פינדרוס אבל משום מה הריח של הדמוקרטיה שלו שמדירה חרדים מכל מקום לא מפריע לו. פינדרוס אל תפתח את הדלת המבול בחוץ נראה מסוכן
זמרי
כל הכבוד על השיח הנכבד!
יוסי

