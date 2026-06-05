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ההפגנות בבתים

עימות חריג מחוץ לכלא 10: הנגד באזהרה חריפה לאנשי הפלג הירושלמי

לאחר שורת מחאות בבתי אישי ציבור וקצינים, התעמת נגד האבטחה של כלא 10 עם פעילים שהגיעו לקבל את פניהם של לומדי תורה ששוחררו | "אל תגיעו לבתים של אנשים, אשתי והילדים שלי לא קשורים" (חדשות)

7תגובות
(צילום: דוד קשת)

שבוע בלבד לאחר שעשרות פעילים הגיעו לדירתו הפרטית של נגד האבטחה של מחנה בית ליד בעיר קריית אתא, הפגינו במקום וגרמו לנזק, נרשם עימות חזיתי ויוצא דופן. נגד האבטחה, האחראי על אבטחת כלא 10, תועד כשהוא מתעמת מחוץ לשערי הכלא עם יחזקאל דרוטמן, פעיל מהעיר בני ברק, והציב בפניו קו אדום לגבי הטרדת בני משפחתו.

אירוע זה מצטרף לשורת התפרעויות דומות שאירעו לאחרונה מחוץ לבתיהם של בכירים נוספים, ובהם המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, וקצין משטרה צבאית ראשי, תת-אלוף יובל יאמין.

בתיעוד מהמפגש הטעון, נשמע איש הקבע מבהיר לפעיל כי למשפחתו אין כל קשר לעבודתו, ודורש להפסיק את ההגעה לבתים. הוא הטיח בפעיל כי הוא יודע היטב מי נכח בהפגנה, והזהיר כי אם יגיעו אליו פעם נוספת, "יהיה בלאגן".

מנגד, דרוטמן ניסה להתנער מאחריות לאירועים בביתו של הנגד. הוא טען כי מדובר ב"חבורה קטנה" וכי ההפגנות האלימות בבתים אינן מטעמם.

הנגד הוסיף: "יש לך מזל שהמשטרה לא עושה איתכם כלום. תיזהרו מלהגיע אליי לבית. אין לנו מלחמה אישית נגדכם. אל תגיעו לבתים של אנשים, אתם מגזימים".

| צילום: צילום: דוד קשת

התקרית המילולית התרחשה סמוך לשערי , בבוקר שבו שוחררו שני תלמידי ישיבה מירושלים שנעצרו בעוון לימוד תורה. עם צאתם לחופשי, המתינו להם חברים ובני משפחה שקיבלו אותם בשירה וריקודים, באירוע שאורגן על ידי ארגון "נותנים גב".

הפגנההפלג הירושלמימעצר עריקכלא 10

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0 תגובות

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6
אם לכם מותר להגיע לבתים לעצור מול האשה והילדים, גם לנו מותר לבוא ולהפגין בבית שלך
דוד
אנחנו מדינת חוק, ועל פי חוק אסור להשתמט והמשטרה הצבאית צריכה לעצור, ומי שעובר על החוק יענש
יהודההה
5
שיפסיקו גם לעצור את הבחורים בבתים של ההורים ההורים והמשפחות של בחורי ישיבות גם לא אשמים ולא קשורים
שמעון
4
הוא צודק במאה אחוז.רק בקשה יש לי גם להם אל תהיו מזוכסתים בגלל שנאה מוקדמת
יעקב
3
רק ככה מבינים!
שסניק לשעבר
2
כל הכבוד רק בכוח צריך לדבר איתם
יהודההה
1
מה זה לעצור בחור, לא מלחמה אישית.
שמעון

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