שבוע בלבד לאחר שעשרות פעילים הגיעו לדירתו הפרטית של נגד האבטחה של מחנה בית ליד בעיר קריית אתא, הפגינו במקום וגרמו לנזק, נרשם עימות חזיתי ויוצא דופן. נגד האבטחה, האחראי על אבטחת כלא 10, תועד כשהוא מתעמת מחוץ לשערי הכלא עם יחזקאל דרוטמן, פעיל הפלג מהעיר בני ברק, והציב בפניו קו אדום לגבי הטרדת בני משפחתו.

אירוע זה מצטרף לשורת התפרעויות דומות שאירעו לאחרונה מחוץ לבתיהם של בכירים נוספים, ובהם המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, וקצין משטרה צבאית ראשי, תת-אלוף יובל יאמין.

בתיעוד מהמפגש הטעון, נשמע איש הקבע מבהיר לפעיל כי למשפחתו אין כל קשר לעבודתו, ודורש להפסיק את ההגעה לבתים. הוא הטיח בפעיל כי הוא יודע היטב מי נכח בהפגנה, והזהיר כי אם יגיעו אליו פעם נוספת, "יהיה בלאגן".

מנגד, דרוטמן ניסה להתנער מאחריות לאירועים בביתו של הנגד. הוא טען כי מדובר ב"חבורה קטנה" וכי ההפגנות האלימות בבתים אינן מטעמם.

הנגד הוסיף: "יש לך מזל שהמשטרה לא עושה איתכם כלום. תיזהרו מלהגיע אליי לבית. אין לנו מלחמה אישית נגדכם. אל תגיעו לבתים של אנשים, אתם מגזימים".