כיכר השבת
לא שותקים

גור נערכת: כך נראית ההיערכות מול הכלא לקראת הגעת האדמו"ר והחסידים

חסידות גור תקיים עצרת תפילה במחאה על מעצר בן ישיבה • האדמו"ר יעמוד בראש המעמד בסמוך לכלא הצבאי | התיאומים הושלמו עם המשטרה (חסידים)

8תגובות
בכירי חסידות גור בהיערכות, היום (צילום: באדיבות המצלם)

חסידות גור תקיים מחר (שני) בערב עצרת תפילה מרכזית בראשות האדמו"ר מגור, מול שערי הצבאי. העצרת תיערך במחאה על מעצרו של בן ישיבה מחסידות גור שלא התייצב לצווי הגיוס, ונשפט ל-20 ימי מאסר בפועל.

העצרת תתקיים בשעה 21:30 בסמוך לכלא הצבאי, בהשתתפות האדמו"ר מגור וחסידי החסידות. במסגרת המעמד תיערך תפילת ערבית, ייאמרו פרקי תהילים ויישמעו דברי התעוררות, כחלק מהמחאה על מעצרו של בן הישיבה.

כזכור, תלמיד ישיבת שפת אמת נעצר השבוע לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. על פי גורמים בחסידות, מועד הגיוס המקורי של הצעיר נקבע ליום שני, והוא אכן התייצב במועד - אך הגיע בטעות ללשכת הגיוס בירושלים במקום ללשכה בחיפה.

בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך עד שהצעיר הגיע לשם השעה כבר הייתה מאוחרת והפקידים שלחו אותו לביתו עם הנחיה לשוב למחרת. ביום שלישי חזר הצעיר ללשכת הגיוס בחיפה, אך לדברי מקורביו הליכי הגיוס שלו לא קודמו והוא נשלח שוב לביתו. כאשר הגיע ביום רביעי בפעם השלישית, הודיעו לו הגורמים הצבאיים כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי שלו, הוא מוגדר כמשתמט מהשירות.

בעקבות כך, נשפט הצעיר במקום ונשלח לרצות 20 ימי מאסר בכלא 10. בחסידות גור טוענים כי מדובר בסחבת וטרטור של הלשכות שהובילו למעצר, למרות שהצעיר ניסה בכל כוחו להסדיר את מעמדו.

(צילום: באדיבות המצלם)
כלא 10 (צילום: יהודה גליקמן)

תיאומים עם המשטרה והיערכות לעצרת

לקראת העצרת השלימו בכירי החסידות את התיאומים מול משטרת ישראל, הצפויה לאבטח את האירוע. הבוקר נצפו בכירי החסידות בהיערכות מול הכלא, כשהם מתכננים את פרטי המעמד.

כזכור, במוצאי שבת האחרון הגיע העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען בחורי הישיבות בסוגיית הגיוס, לשיחה ממושכת עם האדמו"ר מגור. האדמו"ר התעניין בפרטי הפעילות ובירך אותו, והביקור נערך על רקע מעצרו של הבחור מישיבת שפת אמת.

עצרת מחאה דומה התקיימה לפני מספר שבועות במקום, כאשר אלפי חסידים השתתפו במעמד. בשלב זה עדיין לא ברור האם העצרת המתוכננת למחר תהיה במתכונת רבבות או במתכונת מצומצמת יותר, אך נוכחותו האישית של האדמו"ר מגור צפויה למשוך קהל רב.

גל מחאות בעולם החרדי

עצרת גור מצטרפת לגל מחאות שנערך בימים האחרונים בעולם החרדי נגד מעצר תלמידי ישיבות. השבוע קיימו חסידי צאנז עצרת מחאה אדירה מול כלא 10, בה השתתפו קרוב לחמשת אלפים חסידים יחד עם המוני בית ישראל. במעמד נשא האדמו"ר מצאנז משא מרכזי בו פרץ בבכי תמרורים, וזעק: "לא היה כדבר הזה שנים רבות בארצנו הקדושה שירדפו כך את לומדי התורה".

גורהאדמו"ר מגורשפת אמתהרב שמעון שישאישיבת שפת אמתכלא 10

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
ניסה להוציא פטור וחטף גיוס . מה לא מובן גור חשבו שיש להם ערוץ נפרד לפטור ובסוף הבינו שעסקנים סובבו אותם
אא
לא משנה למה לא הצרים בני תורה
בב
6
הם מפגינים רק כנעצר אחד מאנשיהם, רק הרצפי"ם מפגינים על על עציר
גור רק על חסידי גור
5
מלחמה על עולם התורה ועולם הרשעים כמנהגו נוהג. אם כולם ישתקו, דם הציבור החרדי ,יהיה הפקר. אגב, השופטים עמי הארץ הדתיים מבית המשפט העליון, סולברג ווילנר, הם אלה שדרשו לתת את הסנקציות הקשות ביותר לציבור החרדי. עלובי נפש אלה הורו לזרוק לכלא את עמלי התורה.
מנחם
4
עצרות תפילה, וזעקות שבר הבוקעות רקיעים (בלי אלימות) של המונים מהציבור החרדי ,בעיקר ליד ביתם של השופטים הדתיים מבית המשפט העליון סולברג ווילנר, שבכל דיון ופסיקה שלהם, הם הורו למדינה לתת את הסנקציות הקשות ביותר נגד הציבור החרדי בעניין הגיוס.
אהרן
3
אם גור תלחם לבד ,הערב רב לא יפחד להילחם בה בכל הכוח. מאידך גיסא, שילוב ידיים של כל הציבור החרד לדבר ה', להגנה על עולם התורה, תעצור את השרפה.
חיים
2
חדלל קשקשתת ! למה לא עשו עצרת תמיכה מול ביתינו בזמן ש 4 בנינו יצאו להילחם ב 7 לאוק' ? ועד היום אנחנו בסבבי מילואים שלא נגמרים ! ! קדימה לבקום
לוחמים במיל
1
כל פלג נלחם על בניו ! שגור ישארו לבד במערכהה זה טוב לכולםםםם
טורקי טורקי נחסללל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר