כיכר השבת
האלימות שעוררה סערה

זריקת רימוני ההלם נגד המפגינים החרדים | היועמ"שית זועמת על חקירת השוטרים: "מסר בעייתי"

בתגובה רשמית שהגישה, תוקפת היועמ"שית בחריפות את התערבותו של בן גביר בעקבות הפגנה בבני ברק במהלכה נזרקו רימוני הלם על מפגינים | מציגה מסמכים המראים כי בן גביר דרש מהמפכ"ל לבחון את פיטורי הקצין האחראי - וטוענת כי מדובר באכיפה בררנית ובהעברת "מסר בעייתי לשוטרים" שפוגע קשות בשיקול דעתם המקצועי ומפלה בין הפגנות מגזרים שונים (חרדים)

2תגובות
קצין קורע את מכנסיו של מפגין (צילום: לפי סעיף 27א)

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שני) תגובה מפורטת לבג"ץ בנוגע להתנהלות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובמסגרתה טענה כי ביקורתו הפומבית של השר על התנהלות המשטרה במהלך ההפגנה החרדית בכניסה לבני ברק העבירה "מסר בעייתי" לשוטרים ואף עלולה לגרום לנזק.

כזכור, במהלך ההפגנה הקשה בכניסה לבני ברק עלו טענות חמורות לשימוש ברימוני הלם דווקא כנגד מפגינים חרדים, מה שעורר סערה ציבורית רחבה. בעקבות האירוע, הורה לקיים דיון דחוף בנושא, דרש לוודא שהשימוש באמצעים אלו ייעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלים, ללא אכיפה בררנית.

איתמר בן גביר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

במסמך שהגישה היועמ"שית לבג"ץ צוין כי לאחר האירוע, פנה השר למפכ"ל בדרישה לבחון את התנהלות מפקד תחנת רמת גן, שהיה אחראי על האירוע. אולם לדברי היועצת המשפטית, עצם הביקורת הפומבית של השר על השוטרים עלולה להשפיע על שיקול דעתם של השוטרים בשטח ולהעביר להם מסר בעייתי.

התגובה מגיעה על רקע מאמצים ממושכים להגיע להסכמות עם השר בן גביר בנוגע לגבולות סמכויותיו כלפי המשטרה. מוקדם יותר היום הודיעה היועצת המשפטית לבג"ץ כי לא הצליחה להגיע להסכמות עם השר, וכי נותרו פערים מהותיים הנוגעים לעצמאות המשטרה.

היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

במסמך המעדכן שהוגש לבית המשפט נטען כי חרף חודשים של דיונים וניסיונות לגבש נהלים מוסכמים, נותרו מחלוקות מהותיות. לטענת היועמ"שית, הערות לשכת השר הותירו "פערים מהותיים" הנוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות פוליטית.

עוד נכתב בתגובה כי בן גביר דוחה את עקרון הא-פוליטיות של המשטרה, את האיסור על התערבות בהפעלת הכוח המשטרתי ואת הכללים שנקבעו בפסיקת בג"ץ. היועמ"שית הוסיפה כי גם לאחר גיבוש "מסמך העקרונות" והחלטות בג"ץ, אירעו הפרות נוספות של המתווה ואף של צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט.

במסגרת התגובה צירפה היועצת המשפטית שורת דוגמאות שלדבריה ממחישות את אופן התנהלותו של השר, ובהן גם התערבותו בעקבות ההפגנה החרדית בבני ברק. "התמונה המצטברת מלמדת שהתנהלותו של השר הפוגעת בעצמאות המשטרה נמשכת, וכי הניסיונות לעצור אותה אינם צולחים", נכתב בהודעה.

כזכור, האירוע בבני ברק עורר סערה ציבורית רחבה בעקבות תיעודים קשים של אלימות משטרתית כלפי מפגינים חרדים. ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה אף יזם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות נגד גזירת הגיוס.

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2
מתי שהוא מפרגן לשוטרים אומרים לו מה אתה תומך בצורה עיוורת, מתי שהוא מבקר את השוטרים אומרים לו שזה מסר בעייתי. חירטוטיישן בלייב, בטוחה שהוא מתוחכמת
אדיר
1
היא לא יועצת משפטית
היא משהו אחר...

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