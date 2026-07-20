סערה כבדה פרצה הערב (שני) בצמרת המשטרה, לאחר שכתב i24NEWS לענייני משפט, אבישי גרינצייג, חשף "דיל" שנרקח לכאורה בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין המפכ"ל המיועד, ניצב דני לוי. על פי הפרסום, השניים סיכמו מראש מי ימונה לתפקיד היועץ למפכ"ל, כחלק מההסכמות על מינויו של לוי לתפקיד הרם.

הדיווח מתאר תמונה מטרידה: השר בן גביר התנה את מינויו של לוי בהסכמה מוקדמת לגבי זהות היועץ שילווה אותו, או כפי שהוגדר בדיווח – "היועץ לענייני בן גביר". צעד זה מעלה תהיות חמורות לגבי עצמאותו העתידית של המפכ"ל המיועד ויכולתו לקבל החלטות מקצועיות ללא התערבות פוליטית.

"משגיח כשרות מטעם השר"

גורמים בכירים במשטרה הביעו חשש כבד מהמהלך. "זה לא יועץ למפכ"ל, זה משגיח כשרות מטעם השר," אמר גורם משטרתי בכיר שביקש להישאר בעילום שם. "המפכ"ל צריך יועץ שיהיה נאמן לו ולמשטרה, לא לשר. זהו צעד נוסף בפוליטיזציה של המשטרה".

לדברי הגורם, מינוי יועץ מטעם השר יפגע ביכולתו של המפכ"ל לקבל החלטות מקצועיות ואובייקטיביות, ויכפיף אותו, דה פקטו, לתכתיבים פוליטיים. החשש הוא שהיועץ ישמש כזרוע ארוכה של השר בתוך המשטרה, ויפקח על כל החלטה והחלטה.

אבודרהם: "המפכ"ל בחר אותי בעצמו"

היועץ שצפוי להתמנות, על פי החשד כחלק מאותו "דיל", הוא ליאור אבודרהם. אבודרהם עצמו דחה בתוקף את הטענות ומסר בתגובה: "הגיע הזמן שתפסיק לשבש חקירה ולנבור בעניינים לא לך. ניסיונך לעלוב במפכ"ל, הינו לא פחות ממגוחך, שכן המפכ"ל הנו מפקד עתיר זכויות, ותיק ועצמאי שבוחר לעצמו את סביבתו הקרובה וכך היה גם לגבי בחירתי כעוזרו, בזכות גדולה".

"לא הייתה עסקה כלשהיא"

מלשכת השר איתמר בן גביר נמסר בתגובה: "השר שמח שהמפכ"ל קיבל את המלצתו למינוי, אך לא הייתה עסקה כלשהיא בנושא". עוד הוסיפו בסביבת השר: "מותר לשר להמליץ ולמפכ"ל לקבל. אגב, בסוף רק השר הוא זה שחותם על האישור". תגובה זו מדגישה את סמכותו של השר בסופו של דבר לאשר או לפסול מינויים, מה שמחזק את החשש מפני השפעה פוליטית.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "מצופה מהכתב להכיר בעובדה כי כל מינוי של המפכ"ל דני לוי נעשה בצורה מקצועית ואחראית כפי שהצהיר מיום כניסתו לתפקידו". המשטרה למעשה מגבה את המפכ"ל המיועד ודוחה את הטענות על "דיל" פסול, תוך שהיא עומדת על כך שהליכי המינוי היו תקינים.

רקע: מתיחות מתמשכת בין בן גביר למשטרה

הגילויים החדשים מצטרפים לשורה של ביקורות על התנהלותו של השר בן גביר מול המשטרה. רק לפני ימים ספורים הגישה היועצת המשפטית לממשלה תגובה חריפה לבג"ץ, שבה טענה כי ביקורתו הפומבית של השר על התנהלות המשטרה במהלך הפגנה חרדית בבני ברק העבירה "מסר בעייתי" לשוטרים ואף עלולה לגרום לנזק.

כזכור, במהלך ההפגנה עלו טענות חמורות לשימוש ברימוני הלם כנגד מפגינים חרדים, מה שעורר סערה ציבורית. בעקבות האירוע, הורה השר בן גביר לקיים דיון דחוף בנושא ודרש לוודא שהשימוש באמצעים אלו ייעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלים. אולם היועמ"שית טענה כי עצם הביקורת הפומבית עלולה להשפיע על שיקול דעתם של השוטרים בשטח.

עוד מוקדם יותר השבוע הודיעה היועצת המשפטית לבג"ץ כי המאמצים להגיע להסכמות עם השר בן גביר כשלו, וכי נותרו פערים מהותיים סביב עצמאות המשטרה. לטענתה, נמשכות הפרות של המתווה שנקבע והחלטות בית המשפט.

כעת נותר לראות כיצד ישפיע הפרסום על תהליך אישור מינויו של לוי למפכ"ל, והאם גורמים משפטיים או ציבוריים יתערבו בנושא.