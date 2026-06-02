לשכת ראש הממשלה שיגרה היום (שלישי) דרישה דחופה ובחריפות יוצאת דופן אל שירות הביטחון הכללי (השב"כ), בדרישה לפתוח בבדיקה מיידית של מחדל אבטחתי חמור, אשר הציב - לטענת הלשכה - את רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בסכנה ממשית לחייה.

לפי פרטי הפנייה הרשמית, האירוע התרחש אתמול במהלך הפגנה סוערת של "הפלג הירושלמי" בכניסה לירושלים. בלשכה מתעקשים כי שרשרת תקלות במעגל האבטחה הותירה את הגברת נתניהו חשופה וללא הגנה מספקת מול פגיעה פיזית מיידית.

בעוד שפרטי המחדל המדויקים עדיין תחת איפול, בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות ניתן לראות את הרכב שבו שהתה כשהוא מחולץ מאזור ההפגנה.

אף שהסרטון קצר מכדי לספק תמונה מלאה על מה שהתרחש לפני ואחרי אותן שניות, הוא מעניק הצצה לדרמה שליוותה את רגעי הפינוי, מה שמסביר את הטון התקיף שיצא מלשכת ראש הממשלה.

בעקבות התלונה הרשמית, בשירות הביטחון הכללי פתחו בתחקיר מעמיק. הגורמים הרלוונטיים בודקים כעת האם מדובר בכשל מודיעיני שלא צפה את הגעתה של רעיית המנהיג לאזור, או שמא מדובר בכשל מקומי של המאבטחים בשטח שלא הצליחו לשמור על טבעת סטרילית סביב הרכב.

נכון לשעה זו, גורמי הביטחון מסרבים להרחיב על פרטי החקירה המתנהלת, אך המסקנות צפויות להוביל לשינוי משמעותי בנוהלי האבטחה של בני משפחת נתניהו בתקופה הקרובה.